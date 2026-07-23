Özbekistan US Open'da tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor

Özbekistan tenis tarihinde ilk kez kadınlar US Open ana tablosunda aynı anda üç sporcunun yer alma ihtimali doğdu. Kamilla Rakhimova ve Maria Timofeeva New York'taki turnuvaya doğrudan katılım hakkı kazanırken, Polina Kudermetova ana tabloya girmek için ilk yedek sırasında bekliyor.

Katılımcılardan biri turnuvadan çekilirse, Kudermetova onun yerini alacak. Bu durum, Özbekistan için «Grand Slam» turnuvalarında yeni bir tarihi başarı olacak.

Rakhimova ve Timofeeva ana tabloda

Dünya sıralamasında 78. sırada yer alan Kamilla Rakhimova, US Open–2026 ana tablo katılımcılarının resmi listesine dahil edildi.

WTA klasmanında 84. sırada bulunan Maria Timofeeva da eleme turlarına katılmadan doğrudan ana tabloda korta çıkacak.

Böylece, Özbekistan'ın en az iki temsilcisinin kadınlar tekler kategorisinde sezonun son «Grand Slam» turnuvasında yer alacağı kesinleşti.

Üçüncü tenisçi için bir adım kaldı

Polina Kudermetova şu anda dünya sıralamasında 111. sırada yer alıyor. US Open ana tablosuna girmek için oluşturulan yedek listesinde ilk sırada bulunuyor.

Bu, resmi listedeki katılımcılardan herhangi biri sakatlık veya başka bir sebeple turnuvadan çekilirse, boşalan hakkın Kudermetova'ya verileceği anlamına geliyor.

Eğer bu gerçekleşirse, Özbek kadın tenisi tarihinde ilk kez bir US Open turnuvasının ana tablosunda üç sporcu ile temsil edilecek.

Özbekistan için yeni bir rekor

Daha önce ABD Açık'ın bir sezonunda Özbekistan adına katılan tenisçi sayısı en fazla iki olmuştu.

Geçmiş yıllarda Denis Istomin ve Akgul Amanmuradova ülkeyi aynı anda temsil etmişti. Ancak kadınlar teklerde bir turnuvada üç Özbek tenisçinin yer alması daha önce görülmemişti.

Rakhimova, Timofeeva ve Kudermetova'nın ana tabloda birlikte yer alması, ülke tenisi için yeni bir sayfa açabilir.

Üç sporcu da vatandaşlık değiştirdi

Kamilla Rakhimova, Maria Timofeeva ve Polina Kudermetova, Rus tenis okulunun yetiştirdiği sporculardır.

Daha önce Rusya bayrağı altında uluslararası turnuvalara katıldılar. Daha sonra spor vatandaşlıklarını değiştirerek Özbekistan adına yarışmaya başladılar.

Dünya sıralamasındaki yüksek konumları, Özbekistan'ın büyük uluslararası turnuvalardaki temsilci sayısını önemli ölçüde artırıyor.

US Open ne zaman başlıyor?

US Open–2026 turnuvasının New York şehrinde 23 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.

Şimdi tüm dikkatler Polina Kudermetova'nın yedek listeden ana tabloya geçmesine çevrilmiş durumda. Bu gerçekleşirse, Özbek tenisi ABD Açık'ta temsilci sayısı bakımından tarihi bir rekor kıracak.