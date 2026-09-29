Lamine Yamal seçimini yaptı: Messi, Pele mi yoksa Maradona mı?

Barcelona ve İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal, futbol tarihinin en büyük oyuncusunun kim olduğu sorusuna net bir yanıt verdi. Genç yıldız, üç efsane olan Lionel Messi, Pele ve Diego Maradona arasında seçim yaparken, cevabı beklendiği gibi yine Barcelona tarihinin en büyük isimlerinden birine çıktı.

Yamal'a göre, bizzat izlediği ve takip ettiği futbolcular arasında Lionel Messi tarihin en büyük futbolcusu olarak kabul ediliyor.

«Messi, Pele mi yoksa Maradona mı?»

Yamal'a futbol tarihinin üç büyük yıldızı olan Lionel Messi, Pele ve Diego Maradona karşılaştırılarak soruldu.

O ise seçimini uzun süre düşünmeden açıkladı.

«Gördüklerime dayanarak, Messi'nin tarihin en büyük futbolcusu olduğunu söyleyebilirim.»

Yamal bu görüşünü, Messi'nin kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla ilişkilendirdi.

«Çünkü bugüne kadar çok şey başardı ve hala başarmaya devam ediyor.»

Genç futbolcunun bu görüşü, Messi'ye karşı daha önceki tutumuyla da tamamlanıyor. Yamal daha önce Messi'yi eşsiz bir futbolcu olarak tanımlamış ve «Leo Messi gibi başka bir futbolcu gelmeyecek» ifadesini kullanmıştı.

Yamal için Messi, sıradan bir futbol efsanesi değil

Yamal'ın Messi'ye olan saygısı, doğal olarak Barcelona ortamıyla da bağlantılı.

Katalan kulübünün akademisi La Masia'nın bir ürünü olan Yamal'ın profesyonel futboldaki gelişimi de Barcelona ile iç içe geçmiştir. Bu nedenle, kulüp tarihinde özel bir yere sahip olan Messi'nin genç nesil üzerindeki etkisi oldukça belirgindir.

Yamal'ın kendisi de Messi ve Ronaldo'dan ziyade, Messi ve Ronaldinho'yu futboldaki en büyük ilham kaynakları olarak belirtmiştir. Onların oyununda taraftarlara keyif verme ve özgün bir tarz sergileme özelliklerine özel bir değer verdiğini ifade etmiştir.

Dikkat çekici olan ise Yamal'ın kendisinin de tarih yazıyor olması

Lamine Yamal henüz çok genç olmasına rağmen, futbolun en üst seviyesinde şimdiden büyük bir ilgi odağı haline geldi.

Oyununda hız, teknik, adam eksiltme ve sahada bağımsız karar verebilme yeteneği önemli bir yer tutuyor. Yamal, futboldaki en büyük gücünün kendi oyun tarzı olduğunu düşünüyor.

Bu açıdan bakıldığında, Messi hakkındaki düşüncesi bir başka ilginç soruyu da beraberinde getiriyor: bugünün futbolunda Messi'den ilham alan Yamal, gelecekte kendisi de tarihin en büyük futbolcuları arasına girebilir mi?

Bu soruya cevap vermek için henüz çok erken. Ancak bir şey kesin; Yamal'ın futbol yolculuğu daha yeni başlıyor ve bugün efsane olarak adlandırdığı Messi'nin ismiyle Barcelona'da özel bir tarihsel bağa sahip.

Yamal ise seçimini yaptı: Ona göre futbol tarihinin en büyük oyuncusu — Lionel Messi.