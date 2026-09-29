Kadın bebeğinin koyu ten rengini kocasının çok kahve içmesine bağladı

Güney Florida'da 22 yaşındaki bir kadının koyu tenli bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından sıra dışı bir durum yaşandığı belirtiliyor. Bebeğin ten rengi eşini şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre adam, eşine çocuğun ten renginin neden böyle olduğunu sordu. Kadın ise hamilelik döneminde kocasının çok miktarda kahve içmesini gerekçe gösterdi. Adam başlangıçta eşinin açıklamasına inandı ve ondan şüphelendiği için kendini suçlu hissetti.

Çiftin evleneli sekiz ay olduğu kaydedildi. Buna rağmen birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Adamın yeni doğan bebeğine sevgi ve şefkat gösterdiği belirtiliyor.

Söz konusu olay sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bununla birlikte, hikayede yer alan bazı detaylar bağımsız güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmadı.