Japonya'da sıra dışı bir kitap okuma 'rave' etkinliği düzenlendi (video)

Japonya'da alışılagelmiş gece partilerinden farklı olan JUCY BOOK RAVE adlı sıra dışı bir etkinlik düzenlendi. Katılımcılar dans etmek yerine kitap okuyup sakin ve elektronik müzik dinlediler.

26 Eylül'de Tokyo'nun Shimokitazawa bölgesindeki SPREAD kulübünde düzenlenen etkinlikte yere halılar serildi. Misafirler yanlarında getirdikleri kitapları okuyarak; oturarak, uzanarak veya duvara yaslanarak vakit geçirdiler.

Etkinlik boyunca ağırlıklı olarak kitap okumaya uygun sakin ve elektronik müzikler çalındı. Organizatörler katılımcılara kendi kitaplarını getirme imkanı sunarken, önerilen eserleri satın alıp diğer misafirlerle aynı kitabı okuma fırsatı da sağladı.

Etkinlik organizatörleri, JUCY BOOK RAVE aracılığıyla kitap okumak için yeni bir mekan ve ortam yaratmayı amaçladı. Bu nedenle etkinlik, sıradan bir kitap okuma buluşmasından ziyade, kulüp ortamında okuma deneyimini test etmeye odaklanan deneysel bir çalışma olarak tanımlandı.