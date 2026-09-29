18 yaşında 20 kilo veren Madeline Stuart nasıl ünlü bir model oldu?

·9·Dünya
18 yaşında 20 kilo veren Madeline Stuart nasıl ünlü bir model oldu?

Avustralyalı Madeline Stuart, 18 yaşında 20 kilodan fazla vererek model olma hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı. "Öncesi ve sonrası" fotoğrafları 2015 yılında internette hızla yayıldı ve kısa sürede milyonlarca insanın dikkatini çekti. Bu durum Time tarafından da haberleştirildi.

Down sendromlu olarak dünyaya gelen Madeline, kilo verdikten sonra profesyonel çekimlere başladı. Fotoğrafları sosyal medyada popülerleşince uluslararası yayınlarda da yer buldu.

Eylül 2015'te 18 yaşındaki Madeline, New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı. FTL Moda markasının defilesinde yer alarak moda dünyasındaki kariyerini uluslararası boyuta taşıdı.

Ancak Madeline Stuart, New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan ilk Down sendromlu kişi değildi. Ondan birkaç ay önce, Şubat 2015'te aktris Jamie Brewer, Carrie Hammer defilesinde podyuma çıkmıştı. Bu nedenle Madeline, NYFW tarihinde podyuma çıkan ikinci Down sendromlu kadın olarak kaydedildi.

Madeline daha sonra Paris, Londra, Dubai ve diğer şehirlerdeki moda haftalarına da katıldı. Kariyeri, engelli bireylerin moda endüstrisindeki varlığına dikkat çekilmesine katkıda bulundu.

Madeline StuartDown SendromuNYFWFTL ModaModa Dünyası
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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