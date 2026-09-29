TCL, Samsung Electronics'e dava açtı

·3·Teknoloji
TCL, Samsung Electronics'e dava açtı

Çinli teknoloji devi TCL, ABD federal mahkemesinde Samsung Electronics America'ya karşı resmi bir dava açtı. Kaliforniya Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen bu ciddi anlaşmazlığın nedeni, Samsung televizyonlarının reklam kampanyalarında kullanılan Mini LED terimidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre davacı taraf, Samsung'un ürünlerini tüketicilere yanlış tanıttığını ve müşterileri haksız yere yanılttığını iddia ediyor. TCL, Koreli rakibinin bazı bütçe dostu modellerini Mini LED olarak sattığını, ancak bunların teknik yapısının standart LED ekranlardan neredeyse hiçbir farkı olmadığını belirtiyor.

Fiyat savaşı ve pazar payı mücadelesi

Bu çatışmanın temel nedeni olarak şiddetli fiyat rekabeti gösteriliyor. Samsung'un tartışmalı cihazları, TCL markasının en uygun fiyatlı Mini LED televizyonlarından bile daha düşük bir fiyata satışa sunuldu.

Mahkeme belgelerinde, bu ucuz modellerin piyasaya sürülmesinin ardından Samsung'un ilgili segmentteki satış rakamlarının üç aydan kısa bir sürede yaklaşık dört katına çıktığı belirtiliyor. Bu durum, daha önce önemli bir üstünlük elde etmiş olan TCL'nin konumuna ciddi bir darbe vurdu.

Mahkeme talepleri ve sonraki adımlar

TCL, 2023-2025 yılları arasında ABD pazarında fiyat politikası sayesinde Samsung'u geride bırakmayı başarmıştı. Ancak rakibin yeni pazarlama yöntemi durumu kökten değiştirdi ve Çinli üretici pazar payını kaybetmeye başladı.

Şu anda TCL, mahkeme aracılığıyla Samsung Electronics'ten ABD sınırları içerisinde bazı tartışmalı modellerin Mini LED adı altında reklamının yapılmasını ve satışının kesin olarak yasaklanmasını talep ediyor. Ayrıca davacı taraf, uğranılan maddi zarar için tazminat ödenmesini de istiyor.

TCLSamsungMini LEDDavaABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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