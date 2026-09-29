UEFA Uluslar Ligi'nde drama: Olise Belçika'yı 'yıktı', İtalya Türkiye'yi dağıttı!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. haftanın merkezî ve sürpriz sonuçlarla dolu maçları sona erdi. En çok ilgi çeken A Ligi 1. Grup'ta Fransa, deplasmanda Belçika ile oynadığı zorlu mücadeleyi 88. dakikada oyuna sonradan giren Michael Olise'nin tek golüyle 1-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltti.

Grubun diğer maçında ise İtalya, Bursa'da Türkiye kalesine dört gol göndererek ev sahibini 4-1 mağlup etti. B Ligi'nde ise gol dolu bir gece yaşandı: İsveç, Polonya'yı 3-1 yenerek tek başına liderliğe yükselirken, Bosna-Hersek deplasmanda Romanya ile oynadığı 6 gollü düellodan 4-2 galip ayrıldı; Macaristan ile Kuzey İrlanda arasındaki karşılaşma ise golsüz sona erdi (0-0).

«Olise'nin 88. dakika golü, İtalya resitali ve 6 gollü drama»: 2. haftanın 5 ana noktası

28 Eylül akşamı oynanan merkezî maçlarla ilgili en önemli resmî veriler:

Fransa'nın son dakika galibiyeti: Belçika ile oynanan çetin mücadelede 77. dakikada oyuna giren Michael Olise, 88. dakikada galibiyeti getiren tek golü kaydetti;

İtalya'dan Bursa'da gerçek bir ustalık dersi: «Squadra Azzurra», Türkiye deplasmanında Bastoni, Frattesi, Kayode ve F.Esposito'nun golleriyle 4-1 kazandı;

İsveç, Polonya'yı yenerek lider oldu: Nygren, Ayari ve Gyökeres'in golleri İsveç'e 3-1'lik net bir galibiyet ve grupta 6 puan getirdi;

Bosna'dan Romanya'da 4 gol: Deplasmanda olmasına rağmen Bosnalılar, Rumen savunmasını 4 kez cezalandırarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı (4-2);

B Ligi 2. Grup'ta sessizlik: Daha önce Gürcistan ve Ukrayna 0-0 berabere kalırken, Kuzey İrlanda ve Macaristan da gol yollarında etkili olamadı.

UEFA Uluslar Ligi: 2. haftanın merkezî maçlarının özeti

Kaydedilen resmî skorlar ve temel istatistikler tablosu:

Lig ve Grup Karşılaşan Takımlar Final Skoru Gol Sahipleri Maçın Kırılma Anı A Ligi, 1. Grup Belçika — Fransa 0:1 Olise (88) 77. dakikadaki başarılı oyuncu değişikliği ve son dakika golü A Ligi, 1. Grup Türkiye — İtalya 1:4 Yılmaz (47) — Bastoni (9), Frattesi (22), Kayode (27), F.Esposito (50) İtalya'nın ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı koparması B Ligi, 4. Grup İsveç — Polonya 3:1 Nygren (8), Ayari (63), Gyökeres (72) — Szymański (43) Gyökeres önderliğindeki İsveç hücum hattının mutlak üstünlüğü B Ligi, 4. Grup Romanya — Bosna 2:4 Birlija (28), Cicâldău (62) — Gigović (12), Muharemović (19), Tabaković (40), Mahmić (55) 6 golün atıldığı açık ve tempolu hücum futbolu şöleni B Ligi, 2. Grup K.İrlanda — Macaristan 0:0 — Sıkı savunma ve pozisyonları değerlendirememe

Futbol ve taktiksel analiz: Devler neden yeni nesle güveniyor?

Uluslararası spor analistleri ve futbol yorumcularının değerlendirmeleri:

«Fransa'nın yedek kulübesindeki paha biçilemez güç»: Didier Deschamps'ın takımı, Belçika'nın disiplinli savunmasını uzun süre aşamadı; ancak kadro derinliği ve Olise, Cherki gibi genç yeteneklerin oyuna girişi maçın kaderini belirledi — bu durum Fransa'nın zor maçlarda bile bireysel yetenekle kazanma alışkanlığını gösteriyor;

İtalya'nın Bursa'daki taktiksel şaheseri: Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, Türkiye'nin ateşli atmosferinde soğukkanlılığını korudu; kanat beklerinin hücuma aktif katılımı (Kayode ve Bastoni golleri) ve orta sahadaki hızlı pres, Türklerin savunma planını 30 dakikada çökertti;

«B» Ligi'ndeki kızışan yarış: İsveç, Viktor Gyökeres'in süper formuyla A Ligi'ne emin adımlarla ilerliyor; Bosna'nın Romanya galibiyeti ise gruptaki mücadelenin son saniyeye kadar süreceğini gösteriyor.

Sizce İtalya bu farklı galibiyetle eski şampiyonluk formuna döndüğünü kanıtladı mı, yoksa Türkiye savunması mı çok hata yaptı? Olise'nin son dakika kahramanlığı onu «Horozlar»ın ilk 11'ine taşımaya yeterli mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve Avrupa futbolunun en çetin savaşlarının analizine ortak olun!