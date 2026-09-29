Çin'de ağlayabilen insansı robot tanıtıldı (video)

Çinli geliştiriciler, insanın duygusal durumunu analiz edip buna uygun tepki verebilen Yansyn-X2 adlı insansı robotu tanıttı. Bu gelişmeyi hi-tech.mail duyurdu.

Robot, sohbet sırasında kişinin söylediklerini, ses tonunu ve duygusal durumunu analiz ediyor. Örneğin, kullanıcı üzücü bir olay anlattığında Yansyn-X2, empatiye uygun bir yüz ifadesi sergileyebiliyor ve hatta gözyaşı dökebiliyor.

Robotun ağlama fonksiyonu özel bir mikroakışkan sistem aracılığıyla çalışıyor. Göz kısmına yerleştirilen mekanizma, yapay gözyaşı üreterek insanın ağlamasına benzer bir görünüm oluşturuyor.

Geliştiriciler, robotun amacının gerçek duygular hissetmek değil, insanın duygusal durumunu tespit edip ona uygun yanıt vermek olduğunu belirtiyor. Gelecekte yüz mimiklerinin ve diğer duygusal ifadelerinin daha da geliştirilmesi planlanıyor.

Yansyn-X2, Nisan 2026'da Çinli Yanxi Technology şirketi tarafından tanıtıldı. Eylül ayında ise Şanghay'daki bir etkinlikte sergilenen robot, ağlama yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Bazı haberlere göre, robotun üst düzey versiyonu 400–500 bin yuan civarında bir fiyata sahip. Bu da yaklaşık 55–70 bin ABD dolarına denk geliyor.