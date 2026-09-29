Dünya satrancında Özbek fırtınası: Elit reyting artışında Yakubboev ve Abdusattorov 1-2. sırada

·10·Spor
Dünya satrancında Özbek fırtınası: Elit reyting artışında Yakubboev ve Abdusattorov 1-2. sırada

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda tarihi bir şampiyonluk kutlayan Özbekistan milli takımı, satranç dünyasının resmi eliti kabul edilen «2700 Club» reytingini de tamamen fethetti. Turnuva sonuçlarına göre gezegenimizin en güçlü büyükustaları arasında en yüksek canlı reyting artışını vatandaşımız Nodirbek Yakubboev kaydetti; kişisel puanına rekor düzeyde +26,7 Elo eklendi ve toplam canlı reytingi 2711,7'ye ulaştı.

Bu konuda ikinci gösterge de milli takımımızın lideri Nodirbek Abdusattorova ait olup, +17,5 Elo kazanarak reytingini 2779,5'e yükseltti. Milli takımımızın bir diğer direği Javohir Sindarov da dünya genelinde ilk 10'da sağlam bir yer edindi (+3,5 Elo ve 2781,5 canlı reyting). Hatırlatmak isteriz ki, bu zafer sonucunda Özbekistan-1 milli takımı, Dünya Satranç Olimpiyatları'nda ikinci kez dünya tacını taktı.

«Yakubboev'den mutlak rekor, Abdusattorov'un yükselişi ve ikinci Olimpiyat altını»: Tarihi sonucun 5 ana noktası

Semerkant'taki Olimpiyat ve elit satranç reytingi hakkındaki en önemli resmi veriler:

  • Nodirbek Yakubboev dünyada 1. sırada: Elit büyükustalar arasında en büyük reyting sıçramasını gerçekleştirerek hanesine rekor +26,7 Elo yazdırdı;

  • «2700 Club»a güvenli adım: Yakubboev'in toplam canlı reytingi 2711,7 puana ulaşarak dünyanın en yüksek elitleri arasında sağlamlaştı;

  • Abdusattorov dünya genelinde 2. sırada: Nodirbek Abdusattorov +17,5 Elo artışı kaydederek, 2779,5 canlı reyting ile gezegenin en güçlüleri arasında liderliğini sürdürüyor;

  • Javohir Sindarov'dan istikrar: Sindarov +3,5 Elo ekleyerek reytingini 2781,5'e çıkardı ve dünyanın en güçlü on ismi arasına girdi;

  • Özbekistan'ın 2. kez şampiyonluğu: Özbekistan-1 takımı, Semerkant'ta düzenlenen 46. Olimpiyat'ta tüm rakiplerini geride bırakarak dünyada ikinci kez baş kupayı kazandı.

Dünya Olimpiyatı sonuçları: Özbek büyükustaların «2700 Club»daki göstergelerinin karşılaştırması

Elit satranç oyuncuları arasındaki canlı reyting artışı ve mevcut durum göstergeleri:

Satranç Oyuncusu (Büyükusta)

Turnuvadaki kişisel artış (Elo)

Güncel canlı reyting göstergesi

«2700 Club»daki statüsü ve yeri

Nodirbek Yakubboev

+26,7 Elo (Dünyada 1. sıra)

2711,7

Elit büyükustalar arasında en büyük sıçramanın sahibi

Nodirbek Abdusattorov

+17,5 Elo (Dünyada 2. sıra)

2779,5

Dünya şampiyonluğu takipçisi, dünya genelinde en iyi ikinci artış

Javohir Sindarov

+3,5 Elo

2781,5

Dünyanın Top-10 eliti, milli takımın en istikrarlı gücü

Özbekistan-1 takımı

46. Olimpiyat şampiyonu

Dünyada ikinci kez gezegenin en güçlü satranç milli takımı

Satranç ve stratejik uzmanlık: Bu sonuç neden Özbek satranç okulunun döneminin geldiğini gösteriyor?

Uluslararası FIDE uzmanları, büyükustalar ve spor analistlerinin sonuçları:

  • «Nodirbek Yakubboev'in parlaması ve takım dengesi»: Çoğu rakip dikkatini Abdusattorov ve Sindarov'a odaklarken, Yakubboev 2. ve 3. masalardaki tüm zorlu partileri kendi lehine sonuçlandırdı; reytingine bir anda +26,7 puan eklenmesi, takımımızın sadece tek bir lidere değil, her rakibi yenebilecek dört eşit güçte büyükustaya sahip olduğunu kanıtlıyor;

  • «2780 eşiği ve süper elit»: Hem Abdusattorov (2779,5) hem de Sindarov'un (2781,5) dünyanın 2800'lük kozmik göstergesine çok yaklaşması, Özbekistan'ın aynı anda dünya şampiyonluğuna iki tam teşekküllü adayının olduğunu gösteriyor; bu denli yüksek potansiyel, şu anda Hindistan veya ABD takımlarında bile görülmeyen nadir bir durumdur;

  • İkinci altın — sistemli politikanın sonucu: Chennai'deki ilk zaferden sonra Semerkant'ta kendi evinde şampiyonluk unvanını korumak ve kişisel reytinglerde 1. ve 2. sıraları işgal etmek, Özbek satrancının dünyada yeni bir dönemin hegemonu olduğunu resmen mühürledi.

Sizce Nodirbek Yakubboev, Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov yakın gelecekte kişisel dünya şampiyonluğu (FIDE tacı) için de mücadele edip onu ülkemize getirebilir mi? Büyük atamız Emir Timur'un yurdunda kaydedilen bu ikinci tarihi şampiyonluk, ulusal sporumuzun gelişimine nasıl bir ivme kazandırır? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancının bu küresel zaferinin analizini tüm vatandaşlarımızla paylaşın!

Nodirbek YakubboevNodirbek AbdusattorovSemerkant 46. Olimpiyat2700 ClubSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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