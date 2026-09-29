Asya Oyunları'nda judo başlıyor: Özbek sporcular rakiplerini öğrendi

Yarın Japonya'daki Asya Oyunları'nda judo müsabakaları başlıyor. Özbekistan milli takımında tatamiye çıkacak sporcuların ilk rakipleri belli oldu.

Turnuvanın ilk gününde birçok Özbek judocu madalyaya doğru önemli bir adım atacak. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde ülkemizi temsil edecek sporcuların rakipleri, Asya Oyunları'ndaki ilk engelleri olacak.

Erkekler kategorisindeki müsabakalar

Özbekistan erkek judo milli takımı, Asya Oyunları'nda yedi sıklette mücadele edecek.

-60 kg: Samariddin Qo‘chqorov ilk maçını Nepal temsilcisi B. Vikas'a karşı yapacak.

-66 kg: Abdurahim Nutfulloyev, Filipinli sporcu Keisei Nakano ile kozlarını paylaşacak.

-73 kg: Shahram Axadov'un ilk rakibi Afganistan temsilcisi Mohamed Sayed Sayedi olacak.

-81 kg: Arslonbek Tojiyev, Tacikistanlı Abubakr Sherov ile Filistinli Muayad Tuaib arasındaki maçın galibiyle tatamiye çıkacak.

-90 kg: Nurbek Murtazoyev, Tacikistan temsilcisi Shodmon Rizoyev'e karşı mücadele verecek.

-100 kg: Ernazar Sarsenbayev, Taylandlı Kittipong Xantratin ile karşılaşacak.

+100 kg: Muzaffarbek To‘raboyev'in ilk rakibi Tacikistan temsilcisi Mansur Rahmon olacak.

Kadınlar kategorisinde kimler tatamiye çıkacak?

Özbekistan kadın milli takımı da birçok sıklette madalya için mücadele edecek.

-48 kg: Laziza Haydarova, Japon temsilci Mitsuki Kondo'ya karşı mücadele verecek.

-52 kg: Sita Qadamboyeva, Kazakistanlı Meruyert Sarsenova ile Laoslu Touki Sengdake arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

-57 kg: Shukurjon Aminova'nın ilk rakibi Kırgızistan temsilcisi Janar Joldosheva olacak.

-63 kg: Marjona Nurulloyeva, Kuzey Koreli Kim Ji He ile karşılaşacak.

-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Bangladeşli Fabiha Busra'ya karşı mücadele edecek.

-78 kg: Barchinoy Qodirova, Bangladeşli Obonika Hassan'a karşı tatamiye çıkacak.

+78 kg: Umida Nig‘matova turnuvaya Japon temsilci Miki Mukunoki ile yapacağı maçla başlayacak.

Şimdi asıl mücadele başlıyor

Kura sonuçları belli, rakipler netleşti. Artık tüm dikkatler tatamiye çevriliyor.

Özbek judocular için Asya Oyunları'ndaki her müsabaka madalya yolunda büyük önem taşıyor. Bazı sporcular turnuvaya doğrudan belirlenen rakiplerine karşı başlarken, bazılarının ilk rakipleri diğer eşleşmelerin sonuçlarına göre belli olacak.

Tatamide ise kura değil, sporcunun hazırlığı, taktiği ve her hareketi belirleyici rol oynayacak.

Bu nedenle yarın başlayacak judo müsabakalarının, Özbekistan heyeti için Asya Oyunları'nın en heyecan verici sayfalarından birini açması bekleniyor.

Özbek judocular tatamiye çıkıyor. Şimdi sıra sonuç için mücadele etmekte.