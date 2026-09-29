Asya Oyunları'nda tekvando: Özbekistan'ın 8 temsilcisi belli oldu

1-3 Ekim tarihleri arasında Japonya'da devam eden XX. Yaz Asya Oyunları kapsamında tekvando müsabakaları düzenlenecek. Bu yılki turnuvanın dikkat çeken yanı, geleneksel tekvando müsabakalarının yanı sıra sanal tekvando branşında da madalyaların dağıtılacakolmasıdır.

Tekvando müsabakalarına «Toyohashi Gymnasium» kompleksi ev sahipliği yapacak. Özbekistan milli takımı da çeşitli sıkletlerde tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verecek.

Tekvando müsabakaları ne zaman başlıyor?

Müsabakalar 1 Ekim'de bireysel poomsae karşılaşmalarıyla start alacak.

2 Ekim günü ise sanal tekvando ve kyorugi müsabakalarına geçilecek.

World Taekwondo (WT) Asya Oyunları müsabakaları 3 Ekim günü sona erecek.

Böylece üç gün boyunca spor severleri poomsae, kyorugi ve sanal tekvando branşlarında heyecanlı karşılaşmalar bekliyor.

Özbekistan erkek milli takımı

Özbekistan, Asya Oyunları'nda erkekler kategorisinde dört sıklette mücadele edecek.

-58 kg: Asadbek Samandarov;

-68 kg: Najmiddin Qosimxojiyev;

-80 kg: Jasurbek Jaysunov;

+80 kg: Marat Mavlonov.

Her sporcu kendi sıkletinde Asya Oyunları madalyaları için ter dökecek.

Kadınlar kadrosu da belli oldu

Kadınlar kategorisinde ise Özbekistan'ı üç tekvandocu temsil edecek.

-57 kg: Madina Mirabzalova;

-67 kg: Ozoda Sobirjonova;

+67 kg: Svetlana Saidova.

Onlar da kendi sıkletlerinde tatamiye çıkarak madalya için yarışacaklar.

Sanal tekvandoda Özbekistan adına kim yarışacak?

Asya Oyunları'nın bu programındaki en yenilikçi branşlardan biri sanal tekvandodur.

Özbekistan adına bu branşta Jasurbek Jaysunov yarışacak.

Böylece Jaysunov, Asya Oyunları'nda sadece -80 kg geleneksel tekvando müsabakalarında değil, aynı zamanda sanal tekvando branşında da ülkemizi temsil edecek.

Özbekler için üç günlük önemli program

Tarih Müsabaka 1 Ekim Bireysel Poomsae 2 Ekim Sanal Tekvando ve Kyorugi 3 Ekim World Taekwondo (WT) Müsabakaları Finali

Asya Oyunları'nda tekvando müsabakalarının başlamasıyla Özbekistan delegasyonu için madalya yolunda yeni bir önemli süreç başlıyor.

Odak noktasında sadece geleneksel kyorugi müsabakaları değil, Asya Oyunları programındaki sanal tekvando da olacak.

1-3 Ekim tarihleri arasında tüm gözler «Toyohashi Gymnasium» kompleksinde olacak. Özbek tekvandocular ise Asya Oyunları tatamisinde madalya için mücadele edecek.