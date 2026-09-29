Xiaomi 10 000 mAh kapasiteli, ultra güvenli ve manyetik kablolu power bank tanıttı

Ixbt.com'un haberine göre Xiaomi, modern kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni, ultra güvenli ve çok fonksiyonlu bir taşınabilir bataryayı satışa sundu. 10 000 mAh kapasiteye sahip bu cihaz, kompakt boyutlarının yanı sıra yüksek performansı ve uçaklarda taşınabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Üretici, bu cihaz için 249 yuandan başlayan bir başlangıç fiyatı belirledi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni power bank, her biri 5000 mAh olan iki hücreden oluşuyor ve dahili bir USB-C kablosu ile donatılmış durumda. Bu çözüm, kullanıcıları yanlarında ekstra kablo taşıma zorunluluğundan kurtarıyor. Kablosuz şarj desteği ve aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilme imkanı, cihazın günlük hayattaki kullanım kolaylığını daha da artırıyor.

Yüksek hız ve evrensel şarj imkanları

Teknik özelliklere göre cihazın kablolu çıkış gücü 45 W'a kadar ulaşıyor. Bu, akıllı telefonları rekor seviyede hızlı şarj etmeyi mümkün kılıyor. Şirketin verilerine göre bu batarya, iPhone 17 Pro modelini sadece 30 dakikada yaklaşık yüzde 60 oranında doldurabiliyor. Ayrıca 20 W gücünde özel Xiaomi Surge kablosuz şarj teknolojisi de mevcut.

Cihazın tasarımı, aynı anda üç cihazı birden şarj etmeye olanak tanıyor: bunun için dahili kablo, ek bir USB-C portu ve kablosuz şarj yüzeyi kullanılabiliyor. Bataryanın kendisi de her iki USB-C portu üzerinden 30 W'a kadar giriş gücü kabul ediyor ve PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0 ve BC1.2 gibi modern hızlı şarj protokollerini tam olarak destekliyor.

Güvenlikte yeni standartlar

Xiaomi mühendisleri güvenlik konusuna özel bir önem verdiler. Taşınabilir bataryanın, Çin'in 2026 yılı yeni ulusal standartlarının gerekliliklerine uygun olarak sıkı sertifikasyon testlerinden başarıyla geçtiği belirtiliyor. Test sürecinde kasa, 4 mm çapında bir iğne ile delinmeye, 60 dakika boyunca 135 °C'ye kadar ısıtılmaya ve yaklaşık 1,5 tonluk yük ile sıkıştırılmaya karşı dayanıklılık gösterdi.

Ayrıca cihazda, batarya performansını tam olarak kontrol eden akıllı bir yönetim sistemi de bulunuyor. Kullanıcı, bataryayı kablo aracılığıyla bilgisayara bağlayarak her bir batarya hücresinin durumunu, şarj sürecini ve olası acil durum geçmişi hakkındaki detaylı bilgileri doğrudan takip edebiliyor.