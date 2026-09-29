İtalya Kadın Milli Takımı Dünya Kupası eleme play-off maçlarına hazırlanıyor

İtalya Kadın Milli Futbol Takımı, Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın eleme play-off turu kapsamındaki ilk rakibine karşı oynayacağı maçlara hazırlanıyor. Eleme grubunda Danimarka'nın ardından ikinci sırayı alarak doğrudan katılım hakkını kaçıran Andrea Sonchin'in öğrencileri, artık dünya kupası bileti için play-off aşamasını geçmek zorunda. Takımın önündeki hedefler ve kadrodaki değişiklikler taraftarların dikkatini çekiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre, İtalya Milli Takımı play-off'un ilk turunda FIFA sıralamasında 52. sırada yer alan Belarus ile karşılaşacak. İki ayaklı bu eşleşmenin ilk maçı, 9 Ekim'de Gürcistan'ın Tiflis kentindeki David Petriashvili Stadyumu'nda tarafsız saha olarak oynanacak. Rövanş maçı ise 13 Ekim'de Floransa'daki Artemio Franchi Stadyumu'nda yapılacak. Belarus Futbol Federasyonu'nun 2022 yılından bu yana iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamak zorunda kalması nedeniyle bu maç Tiflis'e verildi.

Kadroya dönen tecrübeli oyuncular

Teknik direktör Andrea Sonchin, bu maçlar öncesinde Coverciano'daki kampta 28 futbolcuyu bir araya getirdi. Takımın yeni yüzleri olarak Martina Rosucci ve Annamaria Serturini'nin uzun bir aradan sonra kadroya dönmesi dikkat çekiyor. Özellikle Annamaria Serturini, dizindeki ciddi sakatlık (çapraz bağ kopması) sonrası ilk kez sahalara döndü. Ayrıca Astrid Gilardi ve Elisa Polli de milli takıma davet edildi.

İtalya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre takım, 7 Ekim'e kadar Coverciano'daki Federal Teknik Merkez'de antrenman yapacak ve ardından Gürcistan'ın başkentine hareket edecek. 10 Ekim sabahı ise futbolcular Floransa'ya dönerek Artemio Franchi Stadyumu'ndaki rövanş maçına hazırlıklarını sürdürecekler. Bu arena İtalyanlar için her zaman uğurlu gelmiş olup, daha önce burada Portekiz ve İsrail'e karşı büyük galibiyetler alınmıştı.

Önümüzde belirleyici aşamalar var

İtalya Milli Takımı, Belarus engelini aşarsa, Aralık ayı başında Finlandiya ile Sırbistan arasındaki play-off galibiyle belirleyici maçta karşı karşıya gelecek. Avrupa'dan 32 milli takım, Güney Amerika'da ilk kez düzenlenecek Dünya Kupası'nın son yedi bileti ve kıtalararası play-off'taki bir yer için mücadele ediyor. Dikkat çekici bir nokta ise, grup aşamasından farklı olarak bu Dünya Kupası'nda VAR sisteminin kullanılacak olmasıdır.

İtalya Milli Takımı'nın bu kamp için çağrılan genişletilmiş kadrosu şu futbolculardan oluşuyor: