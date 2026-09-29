Andijon için ciddi darbe: Kulübe transfer yasağı getirildi

Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) Oyuncu Statüsü ve Transfer Komitesi tarafından Andijon futbol kulübüne transfer yasağı getirildi. Bunun nedeni, kulübün eski teknik direktörlerine olan borçlarını belirlenen süre içinde ödememiş olmasıdır.

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (UzPFL) basın servisinin bildirdiğine göre, meselenin belirlenen sürede çözüme kavuşturulmaması nedeniyle yasak otomatik olarak yürürlüğe girdi.

Üç eski teknik direktöre olan borç

Andijon'un transfer faaliyetlerinin kısıtlanmasına, kulübün eski teknik direktörleri Grigoriy Kolosovskiy, Pavel Sinelnikov ve Denis Toymensov'a olan yükümlülükleri neden oldu.

UFA Oyuncu Statüsü ve Transfer Komitesi, kulübe bu borç meselesini çözmesi için kesin bir süre tanımıştı.

Kulübün bu yükümlülükleri belirlenen tarihe kadar yerine getirmesi gerekiyordu.

10 Eylül son tarihti

Komite, borç meselesinin 10 Eylül 2026 tarihine kadar çözülmesi şartını koşmuştu.

Aynı zamanda kararda, meselenin olumlu sonuçlanmaması durumunda Andijon'a karşı ciddi tedbirler alınacağı da belirtilmişti.

Buna göre, kulübün üst üste iki tam tescil döneminde ulusal ve uluslararası düzeyde yeni futbolcuları Lig'e kaydettirmesi yasaklandı.

Yasak nasıl yürürlüğe girdi?

Belirlenen sürenin geçmesine rağmen mesele olumlu bir şekilde çözülmedi.

Bunun ardından kararda belirtilen tedbir otomatik olarak yürürlüğe girdi.

UzPFL'in verdiği bilgiye göre, Andijon futbol kulübü bu konuda 25 Eylül günü UFA Oyuncu Statüsü ve Transfer Komitesi tarafından bilgilendirildi.

Andijon'un belirlenen sürede borç meselesini çözememesi nedeniyle kulübe yeni futbolcu tescil yasağı getirildi.

Şimdi kulübü nasıl bir süreç bekliyor?

Transfer yasağı, Andijon'un yeni futbolcuları kaydettirme imkanlarını doğrudan etkiliyor.

Özellikle yasağın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yeni futbolcuların Lig'e tescil sürecini kapsaması dikkat çekici.

Kulüp için artık temel görev, eski teknik direktörlere olan borç meselesini çözmektir. Ardından yasağın uygulanma düzeni ve kaldırılması konusu gündeme gelebilir.

Şimdilik karar yürürlükte: Andijon'a transfer yasağı getirilmiş durumda.

Bu durum, kulübün transfer politikasını ciddi şekilde etkileyebilir. Çünkü yeni oyuncuları kadroya katma imkanının kısıtlı olduğu bir ortamda, takımın gelecek planlarını gerçekleştirmek finansal ve idari sorunların hızla çözülmesini gerektiriyor.

Andijon için artık her adım önemli. Kulüp, eski teknik direktörlere olan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve transfer yasağını kaldırmak için belirlenen prosedürleri izlemelidir.