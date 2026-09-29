Dört boksörümüz final için ringe çıkıyor: maç saatleri belli oldu

Aichi ve Nagoya'da devam eden Asya Oyunları'nda boks müsabakaları kritik bir aşamaya girdi. Yarın Özbekistan milli takımından dört sporcu, final bileti için ringe çıkacak.

Dikkat çekici olan, Özbek boksörlerin tamamının farklı sıkletlerde madalya mücadelesini sürdürüyor olmasıdır. Şimdi onları finale taşıyacak en önemli maçlar bekliyor.

Tüm maçlar Taşkent saatiyle 09:00'dan itibaren başlayacak.

İlk olarak Feruza Kazakova ringe çıkacak

-51 kg sıkletinde Özbekistan'ı temsil eden Feruza Kazakova final bileti için Çinli rakibi Wu Yu ile karşılaşacak.

Yarı final maçlarının Taşkent saatiyle 09:00 da başlaması planlanıyor.

Kazakova için bu maç turnuvadaki en önemli karşılaşmalardan biri olacak. Galibiyet, ona finalde altın madalya için dövüşme fırsatı verecek.

Sitora Turdibekova'yı Olimpiyat şampiyonuna karşı zorlu bir maç bekliyor

-60 kg sıkletindeki bir diğer heyecan verici yarı final maçında Sitora Turdibekova ringe çıkacak.

Rakibi ise Çin Taipeisi temsilcisi Lin Yu-Ting.

Maçın 09:30 da başlaması planlanıyor.

Turdibekova için bu karşılaşma finale giden yolda belirleyici bir sınav olacak. Özbek boksör, güçlü rakibine karşı ringdeki yeteneklerini sergileyecek.

Shavkatjon Boltayev Kazak rakibine karşı

-70 kg sıkletinde Shavkatjon Boltayev final için ringe çıkacak.

Yarı finaldeki rakibi Kazakistan temsilcisi Torekhan Sabirxan olacak.

Bu maç 11:00 de başlayacak.

İki boksör arasındaki mücadele, final biletini belirleyeceği için büyük önem taşıyor. Boltayev'in temel hedefi, maçı galibiyetle tamamlayıp Asya Oyunları'nın zirvesi için mücadele etme hakkı kazanmak.

To‘rabek Xabibullayev'in rakibi Hintli sporcu

Günün programındaki dördüncü yarı final maçında To‘rabek Xabibullayev -90 kg sıkletinde ringe çıkacak.

Rakibi ise Hindistan temsilcisi Kapil Pokhariya olacak.

Maç 11:30 olarak belirlendi.

Xabibullayev de galip gelirse finale yükselecek ve altın madalya için dövüşme şansı elde edecek.

Yarınki maçlar Özbek boksörler için kritik bir gün

Böylece Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda yarın dört Özbek boksör final bileti için ringe çıkacak.

Sıklet Özbekistan Temsilcisi Rakip Saat -51 kg Feruza Kazakova Wu Yu (Çin) 09:00 -60 kg Sitora Turdibekova Lin Yu-Ting (Çin Taipeisi) 09:30 -70 kg Shavkatjon Boltayev Torekhan Sabirxan (Kazakistan) 11:00 -90 kg To‘rabek Xabibullayev Kapil Pokhariya (Hindistan) 11:30

Tüm saatler Taşkent yerel saatine göredir.

Artık her maç Özbek boksörler için yeni bir sınav. Final kapısındaki dört karşılaşmanın ardından kimlerin altın madalya için dövüşeceği ringdeki sonuçlarla belli olacak.

Özbek boksseverler için ise yarınki gün, gözlerin bir kez daha Aichi ve Nagoya ringlerine çevrileceği bir gün olacak.