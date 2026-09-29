Opera tarayıcısı Android için ücretsiz eSIM özelliğini kullanıma sundu

·9·Teknoloji
Opera tarayıcısı Android için ücretsiz eSIM özelliğini kullanıma sundu

Opera Software, Android cihazlara yönelik mobil tarayıcısına, yurt dışı seyahatlerinde bağlantıda kalmayı kolaylaştıran yeni bir özellik ekledi. ixbt.com'un haberine göre, kullanıcılar artık fiziksel SIM kart değiştirmeye gerek kalmadan ücretsiz eSIM aracılığıyla 3 GB mobil internete sahip olabiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Seyahat edenler için kolaylık sağlamayı amaçlayan bu yeni özellik, sunulan internet trafiğinin sadece tarayıcıda değil, akıllı telefondaki diğer tüm uygulamalarda da tam kapsamlı çalışmasını sağlıyor. eSIM ayarları doğrudan Opera uygulaması içinden yapılabiliyor, bu da ek yazılım indirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Şartlar ve geçerlilik süresi

Program kapsamında sunulan 3 GB'lık ücretsiz internet paketi, etkinleştirildiği andan itibaren üç gün boyunca geçerlidir. Belirlenen süre veya limit dolduğunda, kullanıcılar ihtiyaçlarına göre 3, 5 veya 10 GB'lık ücretli paketleri satın alabilirler. Bu paketlerin fiyatları, kullanıcının bulunduğu ülkeye göre değişiklik göstermektedir.

Mevcut aşamada ücretsiz trafikten yalnızca ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, BAE, Brezilya, Hollanda, İsveç, Norveç ve Polonya'daki kullanıcılar yararlanabiliyor. Bununla birlikte, eSIM teknolojisinin kendisi Tayland, Malezya ve Singapur gibi ülkelerde de çalışmaktadır.

Teknik gereksinimler ve gelecek planları

Bu kolaylıktan yararlanmak için akıllı telefonun belirli teknik gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Özellikle cihazın Android 10 veya daha yeni bir işletim sistemiyle çalışması, eSIM teknolojisini desteklemesi ve belirli bir operatöre sözleşmeli olarak kilitli olmaması şarttır.

Opera yetkilileri, bu faydalı özelliği Apple cihazları ve iOS işletim sistemiyle çalışan cihazlar için de sunma planlarına dair henüz bir bilgi vermedi. Yine de Android kullanıcıları için bu özellik, yurt dışı seyahatlerinde iletişim maliyetlerini önemli ölçüde optimize etme imkanı sağlıyor.

OperaAndroideSIMİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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