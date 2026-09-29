Özbek satrancının mutlak zaferi: Abdusattorov'dan altın, Yoqubboyev ve Sindarov'dan madalyalar

·10·Spor
Özbek satrancının mutlak zaferi: Abdusattorov'dan altın, Yoqubboyev ve Sindarov'dan madalyalar

Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın sonunda, bireysel masalarda en iyi performansı gösteren dünyanın en güçlü büyükustaları törenle ödüllendirildi. Takım başarısının yanı sıra, Özbekistan milli takımı üyeleri bireysel müsabakalarda da fenomenal bir sonuç elde ederek hanelerine toplam 3 bireysel madalya (bir altın, bir gümüş ve bir bronz) eklediler.

Birinci masada dünyanın en korkutucu liderlerine karşı hamle yapan Nodirbek Abdusattorov 11 partide 8,5 puan toplayarak 2869 performans puanıyla turnuvanın en iyi oyuncusu olarak bireysel altın madalyayı kazandı. Üçüncü masada istikrarlı bir oyun sergileyen Nodirbek Yoqubboyev gümüş madalya ile ödüllendirilirken, ikinci masada büyük bir direnç gösteren Javohir Sindarov prestijli bronz madalyanın sahibi oldu.

«2869 performans, 3 bireysel madalya ve 1. masada altın»: Tarihi sonucun 5 ana noktası

Özbek büyükustaların 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'ndaki bireysel başarılarına dair en önemli resmi veriler:

  • Bireysel müsabakalarda 3 madalya: Özbekistan milli takımı satranççıları, bireysel masalarda toplam 3 (altın, gümüş, bronz) madalya kazandı;

  • Nodirbek Abdusattorov — Olimpiyatın mutlak lideri: 1. masada dünyanın en ünlü büyükustaları arasında en yüksek sonucu kaydederek bireysel altın madalyanın sahibi oldu;

  • Fantastik 2869 reyting performansı: Nodirbek turnuva boyunca 11 parti oynadı ve tam 8,5 puan toplayarak kozmik düzeyde bir performans sergiledi;

  • Nodirbek Yoqubboyev'den gümüş madalya: 3. masada yüksek ustalık ve istikrarlı bir oyun sergileyen vatandaşımız, sonunda gümüş madalya ile ödüllendirildi;

  • Javohir Sindarov bronz madalya sahibi oldu: En karmaşık ve belirleyici maçların yaşandığı 2. masada Javohir, elde ettiği sonuçla podyumun 3. basamağında yer aldı.

46. Dünya Satranç Olimpiyatı: Özbekistan temsilcilerinin masalara göre bireysel performans sınıflandırması

Özbek büyükustaların bireysel sonuçlarının ve elde ettikleri derecelerin analizi:

Satranççı (Büyükusta)

Turnuvadaki masası

Oynanan partiler

Toplanan puanlar

Turnuva performansı (reyting)

Kazanılan bireysel madalya

Nodirbek Abdusattorov

1. masa (Baş masa)

11

8,5 puan

2869

ALTIN MADALYA (1. sıra)

Nodirbek Yoqubboyev

3. masa

10–11

İstikrarlı yüksek puan

Yüksek master-class

GÜMÜŞ MADALYA (2. sıra)

Javohir Sindarov

2. masa

10–11

Lider sonuç

Elit düzeyde oyun

BRONZ MADALYA (3. sıra)

Toplam bireysel durum

3 ana masada

3 bireysel madalya toplamı

Özbek satrancının mutlak zaferi: Abdusattorov'dan altın, Yoqubboyev ve Sindarov'dan madalyalar

Özbekistanlı satranççılar üç bireysel madalya kazandı
Foto: UzChess

Satranç ve psikolojik analiz: Abdusattorov'un 1. masadaki sonucu neden fenomenal kabul ediliyor?

Uluslararası FIDE uzmanları, satranç analistleri ve büyükustaların sonuçları:

  • «1. masadaki baskı ve 2869 performans gücü»: 1. masada oynamak, dünya satrancının en güçlü süper yıldızları ve elit büyükustalarıyla siyah ve beyaz taşlarla arka arkaya karşılaşmak demektir; böylesine şiddetli bir rekabette 11 oyundan 8,5 puan almak ve 2869 reytinge ulaşmak, sadece geleceğin dünya şampiyonlarına özgü fenomenal bir seviyedir;

  • Takım dengesi ve «üçlü tekeli»: Takım olimpiyatlarında sadece tek bir lidere güvenerek başarıya ulaşılamaz; Abdusattorov'un altını, Sindarov'un bronzu ve Yoqubboyev'in gümüşü, Özbekistan milli takımının ilk üç masasında mutlak senkronize bir güç ve yüksek sınıf olduğunu gösterdi; rakipler hangi masada saldırırsa saldırsın, Özbek satranççılar buna layıkıyla cevap verebildi;

  • FIDE tacına giden sağlam temel: Bireysel masalarda kazanılan bu üç madalya, Özbek gençlerinin sadece takım olarak değil, bireysel düzeyde de Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura ve diğer dünya devlerinden aşağı kalmadığını kanıtlayarak, yakın gelecekte bireysel Dünya Şampiyonluğu (FIDE tacı) için ana aday olduklarını bir kez daha gösterdi.

Sizce Nodirbek Abdusattorov'un 1. masada 2869 performansla en iyi satranççı olması, yakın gelecekte bireysel Dünya Şampiyonu (FIDE tacı sahibi) olmasına zemin hazırlar mı? Milli takımımızın hangi partisi veya kombinasyonu sizi en çok etkiledi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancının bu tarihi zaferine dair gurur verici analizi tüm vatandaşlarımızla paylaşın!

46. Dünya Satranç OlimpiyatıNodirbek AbdusattorovÖzbekistan Satranç Milli TakımıBireysel Satranç MadalyalarıSatranç Başarısı
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Çifte altın”: Nodirbek Abdusattorov 1. masada dünyanın en iyisi seçildi!“Çifte altın”: Nodirbek Abdusattorov 1. masada dünyanın en iyisi seçildi!27 Eylül 21:0846. Dünya Satranç Olimpiyatı: Özbekistan milli takımları 2. günü nasıl geçirdi?46. Dünya Satranç Olimpiyatı: Özbekistan milli takımları 2. günü nasıl geçirdi?17 Eylül 22:02Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdiNakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdiBugün 08:59Semerkant'ta tarihi zafer: Özbekistan 46. Dünya Satranç Olimpiyatı şampiyonu olduSemerkant'ta tarihi zafer: Özbekistan 46. Dünya Satranç Olimpiyatı şampiyonu oldu27 Eylül 16:16Özbekistan erkek satranç takımları Semerkant'ta rakipsiz: 9. turun tüm sonuçlarıÖzbekistan erkek satranç takımları Semerkant'ta rakipsiz: 9. turun tüm sonuçları25 Eylül 21:5146. Satranç Olimpiyatı 7. Tur Sonuçları: Özbekistan Milli Takımları İçin Tarihi Bir Gün46. Satranç Olimpiyatı 7. Tur Sonuçları: Özbekistan Milli Takımları İçin Tarihi Bir Gün23 Eylül 22:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı