Stale Solbakken, Erling Haaland ve Manchester City hakkındaki söylentileri yalanladı

Norveç milli takımı teknik direktörü Stale Solbakken, takımın yıldız forveti Erling Haaland'ın basın toplantısından çekilmesinin arkasında Manchester City kulübünün olduğu yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. VG gazetesinin haberine göre, deneyimli çalıştırıcı bu tür spekülasyonları açıkça yalan olarak nitelendirdi ve teknik direktörlük itibarının zedelendiğini vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Tartışma, Norveç milli takımının Portekiz ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde patlak verdi. İlk planlara göre, yıldız golcünün Cumartesi günü medya mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyordu. Ancak plan aniden değiştirildi ve basın toplantısına Erling Haaland yerine takım arkadaşları Fredrik Aursnes ile Andreas Skjelderup katıldı.

Şüpheli zamanlama ve asılsız iddialar

Bu değişiklik, Manchester City'nin finansal ihlallerine ilişkin uzun süredir beklenen hukuki sürecin gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Bu durum futbol kamuoyunda hemen hararetli tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, İngiliz kulübünün ana golcüsünü zor sorulardan korumak için Norveç milli takımına baskı yapmış olabileceğinden şüphelenmişti.

Ancak teknik direktör bu söylentileri kesin bir dille reddederek, Manchester City yönetimi veya teknik ekibiyle basın konularında hiçbir şekilde görüşmediğini belirtti. Solbakken'e göre, İngiliz kulübü yetkilileriyle medya konusunda en son Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olduğu dönemde iletişim kurulmuştu.

Teknik direktörün kararlı duruşu

Stale Solbakken, futbolcuyu medya baskısından koruma kararını tamamen kendisinin aldığını ve bunu oyuncunun kendisine bile önceden söylemediğini açıkladı. Bu tür asılsız iddiaların, halkın takımı olan milli takımın onuruna ve kendi kişisel dürüstlüğüne gölge düşürdüğünü vurguladı.

Norveçli çalıştırıcı, "Bu bir yalan. Ayrıca bu durum benim itibarımı da zedeliyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Her zaman dürüst olmaya çalıştığını ve takım için elinden gelenin en iyisini yaptığını sözlerine ekledi.

Sahadaki profesyonel yaklaşım ve sonuçlar, kulüp çevresindeki gürültülerin ve dedikoduların golcünün performansını etkilemediğini gösterdi. Pazar günü Oslo'da oynanan Uluslar Ligi maçında Erling Haaland ilk 11'de sahaya çıktı ve mevcut milli arada üçüncü golünü kaydetmeyi başardı.