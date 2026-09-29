Özbek boksörler Çin'de 17 madalya kazandı

Özbekistan milli boks takımı üyeleri, Çin'deki uluslararası ortak antrenman kampını başarılı sonuçlarla tamamladı. 14-29 Eylül tarihleri arasında Sincan Özerk Bölgesi'nde düzenlenen kamp süresince boksörlerimiz 4. "Belt and Road" uluslararası turnuvasında 17 madalya kazandı.

Temsilcilerimiz turnuvayı 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı.

Çin'deki kamp madalyalarla dolu geçti

Özbek boksörler için Sincan'daki kamp sadece bir hazırlık süreci değil, aynı zamanda uluslararası ringde yeteneklerini test etme alanı oldu.

Milli takım üyeleri, antrenmanların yanı sıra 4. "Belt and Road" uluslararası turnuvasına katılarak çeşitli sıkletlerde dereceye girdiler.

En yüksek başarı — 7 altın madalya oldu.

Altın madalya sahipleri

Turnuvada Özbekistan'ı başarıyla temsil ederek şampiyonluğa ulaşan boksörler:

-50 kg: Shodiyor Meliqo‘ziyev;

-60 kg: Shohrux Abdumalikov;

-65 kg: Madiyar Daniyarov;

-90 kg: Ruslan Sharipboyev;

+90 kg: Madiyar Saydrahimov;

-51 kg: Zilolaxon Yusufova;

-80 kg: Ruxshona Parpiyeva.

Böylece yedi boksörümüz turnuvayı kendi sıkletlerinde birinci sırada tamamladı.

Dört boksör daha gümüş madalya kazandı

Özbekistan milli takımından dört sporcu daha finale kadar yükselerek gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Onlar:

-65 kg: Adhamjon Muxiddinov;

-75 kg: Safarmurod Allaberganov;

+90 kg: Shaxzod Polvonov;

+80 kg: Sobiraxon Shohobiddinova.

Bu sonuç, Özbek temsilcilerinin turnuvadaki toplam madalya sayısına dört ödül daha ekledi.

Bronz madalyalar da altı adet

Turnuvada altı Özbek boksör daha kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Bronz madalya sahipleri:

-50 kg: Amirbek Ismoilov;

-70 kg: Abdulaziz Jo‘raqulov;

+90 kg: Ozodbek Aliyev;

-48 kg: Jasmin Tohirova;

-65 kg: Sevinch Xurramova;

-75 kg: Aysanem Saruarova.

Böylece Özbek boksörler Çin'deki turnuvayı toplam 17 madalya ile tamamladı.

Milli takım antrenörleri

Özbek temsilcilerinin Çin'deki hazırlık kampı ve turnuvadaki katılımları; Ramz Axmedov, Yusufjon Tursunov, Ikrom Berdiyev, Ozod Xasanov, Baxodirjon Nuriddinov ve Rustam Abilov'dan oluşan antrenör ekibi tarafından yönetildi.

Turnuvada hakem olarak Asliddin Abdualimov da görev aldı.

7 altın ve toplam 17 madalya — kampın önemli sonucu

Sincan'daki ortak antrenman kampında kaydedilen sonuçlar, Özbek boks okulunun uluslararası arenadaki başarılarına yenilerini ekledi.

7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz — toplam 17 madalya.

En önemlisi, boksörler turnuva deneyimlerini zenginleştirerek uluslararası rekabet ortamında güçlerini test ettiler. Çin'deki kamp ve "Belt and Road" turnuvasında kazanılan tecrübe, milli takımın gelecekteki müsabakalarında büyük önem taşıyabilir.

Özbek boksu için Sincan'daki 16 günlük kamp böyle verimli bir sonuçla sona erdi.