Özbek boksörler Çin'de 17 madalya kazandı

·5·Spor
Özbek boksörler Çin'de 17 madalya kazandı

Özbekistan milli boks takımı üyeleri, Çin'deki uluslararası ortak antrenman kampını başarılı sonuçlarla tamamladı. 14-29 Eylül tarihleri arasında Sincan Özerk Bölgesi'nde düzenlenen kamp süresince boksörlerimiz 4. "Belt and Road" uluslararası turnuvasında 17 madalya kazandı.

Temsilcilerimiz turnuvayı 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı.

Çin'deki kamp madalyalarla dolu geçti

Özbek boksörler için Sincan'daki kamp sadece bir hazırlık süreci değil, aynı zamanda uluslararası ringde yeteneklerini test etme alanı oldu.

Milli takım üyeleri, antrenmanların yanı sıra 4. "Belt and Road" uluslararası turnuvasına katılarak çeşitli sıkletlerde dereceye girdiler.

En yüksek başarı — 7 altın madalya oldu.

Altın madalya sahipleri

Turnuvada Özbekistan'ı başarıyla temsil ederek şampiyonluğa ulaşan boksörler:

  • -50 kg: Shodiyor Meliqo‘ziyev;

  • -60 kg: Shohrux Abdumalikov;

  • -65 kg: Madiyar Daniyarov;

  • -90 kg: Ruslan Sharipboyev;

  • +90 kg: Madiyar Saydrahimov;

  • -51 kg: Zilolaxon Yusufova;

  • -80 kg: Ruxshona Parpiyeva.

Böylece yedi boksörümüz turnuvayı kendi sıkletlerinde birinci sırada tamamladı.

Dört boksör daha gümüş madalya kazandı

Özbekistan milli takımından dört sporcu daha finale kadar yükselerek gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Onlar:

  • -65 kg: Adhamjon Muxiddinov;

  • -75 kg: Safarmurod Allaberganov;

  • +90 kg: Shaxzod Polvonov;

  • +80 kg: Sobiraxon Shohobiddinova.

Bu sonuç, Özbek temsilcilerinin turnuvadaki toplam madalya sayısına dört ödül daha ekledi.

Bronz madalyalar da altı adet

Turnuvada altı Özbek boksör daha kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Bronz madalya sahipleri:

  • -50 kg: Amirbek Ismoilov;

  • -70 kg: Abdulaziz Jo‘raqulov;

  • +90 kg: Ozodbek Aliyev;

  • -48 kg: Jasmin Tohirova;

  • -65 kg: Sevinch Xurramova;

  • -75 kg: Aysanem Saruarova.

Böylece Özbek boksörler Çin'deki turnuvayı toplam 17 madalya ile tamamladı.

Milli takım antrenörleri

Özbek temsilcilerinin Çin'deki hazırlık kampı ve turnuvadaki katılımları; Ramz Axmedov, Yusufjon Tursunov, Ikrom Berdiyev, Ozod Xasanov, Baxodirjon Nuriddinov ve Rustam Abilov'dan oluşan antrenör ekibi tarafından yönetildi.

Turnuvada hakem olarak Asliddin Abdualimov da görev aldı.

7 altın ve toplam 17 madalya — kampın önemli sonucu

Sincan'daki ortak antrenman kampında kaydedilen sonuçlar, Özbek boks okulunun uluslararası arenadaki başarılarına yenilerini ekledi.

7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz — toplam 17 madalya.

En önemlisi, boksörler turnuva deneyimlerini zenginleştirerek uluslararası rekabet ortamında güçlerini test ettiler. Çin'deki kamp ve "Belt and Road" turnuvasında kazanılan tecrübe, milli takımın gelecekteki müsabakalarında büyük önem taşıyabilir.

Özbek boksu için Sincan'daki 16 günlük kamp böyle verimli bir sonuçla sona erdi.

4th Belt and RoadSincan Özerk BölgesiÖzbekistan Milli Boks TakımıShodiyor Meliqo‘ziyevBoks
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni madalya serisi: Özbekistanlı sporcular Asya Oyunları'nda kürsüye çıktıYeni madalya serisi: Özbekistanlı sporcular Asya Oyunları'nda kürsüye çıktı23 Eylül 16:32Dört boksörümüz final için ringe çıkıyor: maç saatleri belli olduDört boksörümüz final için ringe çıkıyor: maç saatleri belli olduBugün 17:30Boksçularımız Erivan’dan 4 madalyayla döndü: Habibullayev şampiyonBoksçularımız Erivan’dan 4 madalyayla döndü: Habibullayev şampiyon26 Temmuz 05:18Cakarta'da 11 altın: İki takımımız Asya'da birinci olduCakarta'da 11 altın: İki takımımız Asya'da birinci oldu16 Temmuz 19:36Özbek boksörleri yarı finalde parladı: ikisi finale çıktıÖzbek boksörleri yarı finalde parladı: ikisi finale çıktı26 Nisan 06:46Özbek boksörler Asya Şampiyonası'na galibiyetlerle başladıÖzbek boksörler Asya Şampiyonası'na galibiyetlerle başladı6 Temmuz 18:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı