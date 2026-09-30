Manchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlandı

·8·Spor
Manchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlandı

İngiliz futbolunda benzeri görülmemiş ciddi bir olay yaşandı. Salı günü resmi bir açıklama yapan Premier League, on kez şampiyon olan Manchester City kulübünü toplam 115 finansal kural ihlaliyle suçladı. Bu karar İngiliz futbol camiasında büyük yankı uyandırdı ve kulübün geleceği hakkındaki soru ve tahminleri gündemin ana maddesi haline getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Şu anda uzmanları ve taraftarları en çok ilgilendiren konu, "City" ekibine nasıl bir ceza verilebileceğidir. Olası sonuçlar oldukça ciddi olup; büyük para cezaları, puan silme, transfer yasağı ve hatta Premier League'den ihraç edilmeyi içermektedir.

En ağır senaryolar ve alt lige düşürülme riski

Bild gazetesinin haberine göre, tanınmış İngiliz gazeteci Ben Jacobs, en kötü senaryoda kulübün beşinci lige, yani İngiliz profesyonel futbol sisteminin dışına düşürülebileceği yönündeki tahminleri dile getirdi. Bu durum uzmanlar tarafından pratikte imkansız gibi görünse de, olayın ciddiyeti kulübün üzerinde kara bulutların dolaştığını gösteriyor.

Talksport internet sitesi ve radyo istasyonu da aynı endişe verici senaryoyu öne sürdü. Onların bilgilerine göre, Premier League'in altındaki üç profesyonel ligi yöneten İngiliz Futbol Ligi (EFL), Premier League ile iş birliği yapmaya hazır. En sert önlemler alınırsa, Manchester City sadece Premier League'den değil, EFL'in tüm liglerinden de ihraç edilebilir ve kulüp İngiliz profesyonel futbolundan tamamen silinebilir.

Premier League nasıl bir ceza talep ediyor?

Gazeteci Ben Jacobs'a göre, Premier League yönetimi Manchester City'ye karşı çok sert ve benzeri görülmemiş miktarda puan silme cezası ile kulübün alt lige düşürülmesi önlemlerinin uygulanmasını talep ediyor. Henüz nihai bir karar verilmemiş olsa da, bu tür sert önlemlerin sadece takımın sezon sonuçlarını değil, aynı zamanda tüm İngiliz futbol ekonomisini ve reytingini de ciddi şekilde etkileyeceği açıktır.

Kulüp hakkında verilen bu hüküm, İngiliz futbolunda finansal fair-play kurallarına ne kadar sıkı uyulması gerektiğini gösteren önemli bir sınav niteliğindedir. Soruşturma sonuçları ve gelecekteki disiplin cezalarının nasıl sonuçlanacağı tüm dünya futbol kamuoyunun odağında kalmaya devam ediyor.

Manchester CityPremier Leagueİngiliz FutboluFinansal İhlalBen Jacobs
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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