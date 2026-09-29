Manchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlu bulundu

·6·Spor
Manchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlu bulundu

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, bağımsız bir komisyon tarafından 115 ayrı finansal kural ihlaliyle suçlu bulunmasının ardından sert bir açıklama yayınladı. Kulüp yönetiminin suçlamaları kesin bir dille reddedip gerçeği mahkeme yoluyla kanıtlamaya yemin etmesi nedeniyle, bu olayın İngiliz futbol tarihinin en büyük hukuki çatışmalarından birine yol açması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

ixbt.com ve önde gelen spor yayınlarına göre, soruşturma 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemi kapsıyor. Uzun süren incelemelerin ardından bağımsız komisyon kararını açıkladı ve bu durum tüm futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Manchester City yönetimi ise karardan şaşkınlık duyduğunu ve buna kesinlikle katılmadığını belirtti.

Kulübün resmi yanıtı ve kanıtlar

Kulüp basın birimi tarafından yayınlanan açıklamada, Manchester City'nin Premier Lig komisyonunun vardığı sonuçlardan hem hayal kırıklığına uğradığı hem de şaşkınlık duyduğu vurgulandı. Yönetime göre kulüp, yöneltilen tüm suçlamalara karşı masumiyetini kanıtlayan reddedilemez bir delil tabanına sahip. Manchester City, ilgili tüm düzenleyici ve hukuki mercilerde mücadeleyi sürdüreceğini kesin bir dille ifade etti.

Açıklamada, kulübün kendi pozisyonunu savunmada tavizsiz olacağı ve gerekirse en üst yargı organlarına kadar gideceği belirtildi. Bu kararlı duruş, takımın son yıllardaki eşsiz yerel başarılarına ve itibarına gölge düşürme girişimlerine karşı atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Temyiz süreci ve sonraki adımlar

Manchester City hukuk ekibi, komisyon raporunu dikkatle inceleyerek raporda bir dizi ciddi maddi hata bulunduğunu savunuyor. Kulüp, belgedeki mantıksal çıkarımların eleştirel analize dayanmadığını ve kararın mesnetsiz olduğunu belirtti. Bu nedenle ana odak, Etihad Stadyumu temsilcilerini ağır sportif yaptırımlardan korumayı amaçlayan temyiz sürecine çevrilecek.

Kulüp, açıklamasında Premier Lig sürecinin henüz sona ermediğini hatırlattı. Manchester City; hukuk, ilke ve olgular açısından bariz hatalar yapıldığını ve kararın tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirterek, mevcut tüm temyiz yollarını sonuna kadar kullanacağını teyit etti.

Manchester CityPremier LigFinansal İhlalFutbol HaberleriTemyiz
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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