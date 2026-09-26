Manchester City davası: Andy Burnham aceleci kararlara karşı çıktı

İngiltere Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal etmekle suçlanan Manchester City kulübü etrafındaki durum ciddileşiyor. Bağımsız bir komisyonun "City" ekibine yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünü temellendirdiğine dair haberlerin ardından, İngiliz siyasetçiler de tepki göstermeye başladı. ITV Granada Reports'a röportaj veren siyasetçilerden biri ve Everton taraftarı olan Andy Burnham, kamuoyunu aceleci sonuçlar çıkarmamaya çağırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bağımsız komisyonun uzun süren soruşturmalar sonucunda bu karara vardığı biliniyor. Ancak Andy Burnham, bu tür sansasyonel haberlerin ardından hemen keskin hükümler vermenin yanlış olduğunu vurguladı. Ona göre, nihai bir sonuca varmadan önce bağımsız komisyonun resmi raporunun detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor.

Finansal suçlamalar ve uzun süren süreç

Ana tartışma, Manchester City kulübünün 2009-2018 yılları arasında Premier Lig'e yanlış finansal veriler sunmasıyla ilgili. Bu dönemde takım, İngiliz futbolunda baskın bir güç haline gelmişti. Açıklanan suçlamalara göre kulüp, 54 kez doğru finansal verileri sunmamış ve oyuncu ile teknik direktör maaşlarıyla ilgili 14 kural ihlali gerçekleştirmiştir.

Burnham, kulüp ile Premier Lig arasındaki bu sürecin çok uzun ve karmaşık olduğunu belirtti. Bu nedenle, takımı tarihi kupalarından mahrum bırakmayı veya diğer ağır cezaları düşünmeden önce tüm belgelerin dikkatlice incelenmesi gerektiğini ifade etti. Burnham, "Bunu yeni duydum, şu an için bunlar sadece haberlerden ibaret. Eğer doğrulanırlarsa, bağımsız komisyonun raporunu mutlaka incelemek isterim" dedi.

Kulübün kararlı duruşu ve olası yaptırımlar

Manchester City yönetimi ise kendi duruşunda kararlı. Kulüp, masumiyetine ve sunduğu kanıtların doğruluğuna olan inancını dile getirdi. Kulübün basın birimi tarafından yapılan açıklamada, Premier Lig sürecinin devam ettiği ve katı gizlilik kurallarına uyulması gerektiği hatırlatıldı. Manchester City, son sekiz yıldır adil bir düzenleyiciye dayanarak ilgili prosedürlere uyduğunu vurguluyor.

Eğer bağımsız komisyonun bulguları temyiz sürecinde de geçerliliğini korursa, Premier Lig ciddi disiplin cezaları uygulayabilir. Yönetmeliğe göre, ligin disiplin araçları arasında büyük miktarda para cezalarından elit ligden ihraç edilmeye kadar çeşitli cezalar bulunmaktadır. Ancak her yaptırımın orantılılık ilkesine uyması gerekir, aksi takdirde sonraki yargı aşamalarında bu kararların iptal edilme olasılığı mevcuttur.