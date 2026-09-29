Uzayda kablosuz şarj: Star Catcher uzayda benzersiz bir test gerçekleştiriyor

ABD merkezli Star Catcher Industries şirketi, yörüngede bağımsız hareket eden iki uzay aracı arasında kablosuz enerji aktarım teknolojisini ilk kez test etmeye hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, Protostar adlı deneysel uydunun Ekim 2026'da Vandenberg Üssü'nden SpaceX Transporter-18 görevi kapsamında uzaya fırlatılması planlanıyor. Bu proje başarılı olursa, uzayda benzersiz enerji ağları oluşturma yolunda önemli bir adım atılmış olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Plana göre, yörüngeye ulaştıktan sonra Protostar, üzerinde standart güneş panelleri bulunan küçük bir küp uyduyu (CubeSat) kendisinden ayıracak. Ardından ana cihaz, bağımsız olarak bu uyduyu bulup hareketini takip etmeli ve güneş panellerine doğru optik bir enerji ışını yöneltmelidir. Mühendisler, küp uydunun ne kadar enerji aldığını ve aktarımın ne kadar verimli olduğunu ölçecekler.

Bu tekil deney sırasında şirket, aynı anda birkaç önemli teknolojiyi test etmeyi hedefliyor. Bunlar arasında başka bir uzay aracını tespit etme, takip etme ve uzaktan enerji aktarımı yer alıyor. Star Catcher, bu sistemin bazı parçalarını daha önce de test etmişti.

Uzay teknolojilerinin evrimi

Özellikle optik enerji aktarım teknolojisi Dünya'da, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde gösterilmişti. Ayrıca 2025 yılı sonunda Sextant Alpha görevi kapsamında uzay araçlarını tespit etme ve takip etme yazılımı yörüngede başarıyla test edildi. Protostar uydusu, tam olarak bu çalışmaları tek bir sistemde birleştirmelidir.

Testler olumlu sonuç verirse, Star Catcher fiziksel olarak birbirine bağlı olmayan iki cihaz arasında gerçek yörünge koşullarında ölçülebilir miktarda enerji aktarmanın mümkün olduğunu kanıtlayacak. Şirket, gelecekte yörüngede bütünleşik bir enerji ağı kurmayı hedefliyor. Bu sayede uydular, kendi güneş panellerinin kapasitesiyle sınırlı kalmayıp dış kaynaklardan ek güç alma imkanına sahip olacaklar.

Star Catcher'ın sunduğu imkanlardan Dünya gözlem uyduları, askeri araçlar ve yüksek enerji gereksinimi olan yörünge hesaplama merkezleri kullanıcı olarak faydalanabilir. Şimdiden sektör temsilcileri bu teknolojiye büyük ilgi gösteriyor.

Finansman ve gelecek planları

Şirket, enerji alımı konusunda Starcloud, Loft Orbital, Astro Digital ve Aethero gibi firmalarla on sözleşme imzaladı. Ayrıca potansiyel müşterilerden 40'tan fazla niyet mektubu alındı. Finansal açıdan da işler yolunda gidiyor: girişim, 88 milyon dolar tutarında risk sermayesi topladı ve ABD Uzay Kuvvetleri'nden 60 milyon dolarlık STRATFI sözleşmesi kazandı.

Paralel olarak Star Catcher, sadece teknolojiyi sergilemekle kalmayıp müşterilere pratik enerji sağlamaya yönelik yeni nesil daha büyük bir cihaz da geliştiriyor. Yaklaşan Protostar uçuşu, uydular arasında kablosuz güç aktarımı fikrinin ne kadar uygulanabilir olduğunu ve doğrudan yörüngede tam teşekküllü bir enerji altyapısı oluşturmanın mümkün olduğunu açıkça gösterecek.