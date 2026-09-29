İngiltere Premier Ligi resmi bir açıklama yayınlayarak, bağımsız bir komisyonun kararı doğrultusunda Manchester City kulübünün finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiğini doğruladı. Bu karar, hem Özbekistan hem de dünya futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı; çünkü konu sadece lig tarihindeki en büyük disiplin soruşturması değil, aynı zamanda kulübün on yıllık faaliyetlerini kapsayan ciddi suçlamalarla ilgili. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bağımsız komisyonun incelemesine göre kulüp, dokuz sezon boyunca finansal kurallara aykırı hareket etmiş ve ligin soruşturma sürecini engellemeye çalışarak iş birliği yapma yükümlülüğünü defalarca yerine getirmemiştir. İncelemenin, sadece ihlallerin kendisini değil, aynı zamanda kulübün soruşturmaya karşı düşmanca ve sıra dışı tutumunu da ortaya çıkardığı tespit edilmiştir.

Sahte sponsorluk anlaşmaları ve gizli finansman

Soruşturma sürecinde ortaya çıkarılan şemalara göre,sponsorlarıyla sahte sözleşmeler imzalayarak gelirlerini yapay bir şekilde artırmıştır. Bu gizli finansman şeması kapsamında, sponsor şirketler sözleşme tutarlarının sadece küçük bir kısmını ödemiş, geri kalan miktar ise kulübün sahibi olan Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) tarafından finanse edilmiştir.

Söz konusu finansal yolsuzlukların boyutunun 900 milyon sterlini aştığı belirlendi. Komisyonun vardığı sonuca göre, bu şemaların temel amacı, kulüp gelirlerini yapay yollarla artırıp giderleri düşük göstererek finansal kurallara uyuyormuş gibi görünmekti. Sonuç olarak kulüp, denetçilerinden ve futbol düzenleyicilerinden gerçek mali durumunu gizlemiştir.

Premier Lig yönetimi ve kulübün tepkisi

Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, durumun son derece ciddi olduğunu vurgulayarak, bu davanın Premier Lig tarihindeki en önemli disiplin dosyası olduğunu belirtti. Ona göre verilen karar,kulübünün yaklaşık on yıl boyunca lig kurallarını sistematik bir şekilde ihlal ettiğini tamamen gözler önüne seriyor.

Buna karşılık, Manchester City komisyonun bulgularını kesin bir dille reddederek bir açıklama yayınladı. Kulüp, tamamen masum olduğunu ve karara karşı derhal temyize gideceğini bildirdi. Kulüp temsilcileri, bu sonuçlarda hukuki, ilkesel ve olgusal hatalar bulunduğunu belirterek pozisyonlarını savunmaya devam edeceklerini açıkladı.