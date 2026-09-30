Japonya akıllı telefon pazarında artan fiyatlar ikinci el satışlarını güçlendiriyor

·6·Teknoloji
Japonya akıllı telefon pazarında artan fiyatlar ikinci el satışlarını güçlendiriyor

Son yıllarda Japonya'da yeni akıllı telefonların, özellikle de amiral gemisi cihazların fiyatlarındaki keskin artış, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Kyodo News ajansının verilerine göre, yeni nesil cihazların fiyatları halkın geliri üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Bu durum Japonları gadget'larını daha uzun süre kullanmaya ve ikinci el pazarına yönelmeye zorluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özellikle resmi perakende satışlarda Apple şirketinin temel iPhone 18 Pro modeli 219 800 Yen'den satılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, beş yıl önce piyasaya sürülen iPhone 13 Pro'nun fiyatı neredeyse 1,8 kat daha düşüktü. Uzmanlar, fiyatlardaki bu artışın ana nedeni olarak modern bellek modüllerinin maliyetindeki yükselişi gösteriyor.

Tüketicilerin yeni stratejisi

Fiyat artışları karşısında alıcıların tercihleri de değişti. Nüfusun bir kısmı mevcut akıllı telefonlarını değiştirmeden mümkün olduğunca uzun süre kullanmayı tercih ediyor. Diğer bir kısım ise yeni cihaz almak yerine ikinci el pazarındaki tekliflere odaklanıyor.

Ülkedeki büyük ticaret platformlarından biri olan Mercari'nin verilerine göre, her yeni nesil akıllı telefon piyasaya çıktığında, kullanılmış iPhone modellerine olan ilgi keskin bir şekilde artıyor. Örneğin, 2025 Ekim ayında satışa sunulan önceki nesil model sayısı, Eylül ayına kıyasla yaklaşık beş kat arttı. Bu durum, ikinci el pazarının hareketlendiğinin bir göstergesidir.

Pazarın rekor göstergeleri

MM Research Institute analiz merkezinin tahminlerine göre, Japonya'daki ikinci el akıllı telefon pazarı birkaç yıldır üst üste büyüme eğilimini koruyor. Özellikle 2025 mali yılında ülkede yaklaşık 3,6 milyon kullanılmış akıllı telefon satılması bekleniyor. Bu rakam, üst üste yedinci kez rekor bir sonuç kaydedileceği anlamına geliyor.

Uzmanlar, bu segmentin yakın gelecekte de hızla gelişeceğini tahmin ediyor. Hesaplamalara göre, 2029 mali yılına gelindiğinde ülkedeki ikinci el akıllı telefon pazarının hacmi 5 milyon cihaza ulaşabilir.

MM Research Institute analistleri, ortaya çıkan durumu sadece nominal fiyat artışıyla değil, aynı zamanda halkın gelirine olan oranla da açıklıyorlar. Hesaplamalarına göre, Japon bir tüketici için yeni bir akıllı telefon satın almanın yarattığı göreceli finansal yük, Amerikalı bir alıcıya kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek.

AppleiPhoneJaponyaAkıllı TelefonEkonomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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