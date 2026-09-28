Liam Gallagher Manchester City davası hakkında gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etti

·6·Spor
Liam Gallagher Manchester City davası hakkında gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etti

Oasis grubunun ünlü solisti Liam Gallagher, Manchester City kulübünün finansal usulsüzlükleri hakkındaki nihai karar süreciyle ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu öne sürdü. Goal.com'un haberine göre, koyu bir "Cityzens" taraftarı olan müzisyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada takımın ağır sportif yaptırımlardan kurtulacağına dair inancını dile getirerek endişeli taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, İngiliz futbolu, bağımsız Premier League komisyonunun Manchester City'nin 2009-2018 yılları arasındaki 115 finansal kural ihlalinin 114'ünde suçlu bulunduğuna dair haberlerin ardından büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Uzun süredir devam eden bu soruşturma, kulübün küme düşürülmesi veya tarihi şampiyonluklarının elinden alınması gibi en ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği yönündeki spekülasyonları beraberinde getirmişti.

Şarkıcının sosyal medya açıklaması

Ancak Liam Gallagher bu paniği reddederek, kulübün geleceği hakkında üst düzey bir futbol kaynağından gizli bilgiler aldığını iddia etti. X sosyal medya platformunda düşüncelerini paylaşan müzisyen, Etihad Stadyumu yönetiminin karşılaşması beklenen gerçek cezayı açıkladı.

İddiasına göre, temyiz süreci kaybedilse bile kulüp sadece para cezası ve transfer yasağı ile sınırlı bir yaptırım alacak. Müzisyen taraftarlara hitaben, "Temyizi kaybetsek bile -ki bu olmayacak- sadece para cezası ve transfer yasağı alırız, hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Taraftar tepkileri ve şüpheler

Rock yıldızının bu kesin iddiaları, futbol kamuoyunda ve rakip kulüp taraftarları arasında hemen geniş çaplı şüphe ve alay konusu oldu. Birçok gözlemci, Premier League kurallarının çok daha ağır cezalar öngördüğünü hatırlatarak müzisyenin verdiği bilgilerin güvenilirliği konusunda şüphelerini dile getirdi.

Özellikle bir sosyal medya kullanıcısı, takımın küme düşme ihtimaline atıfta bulunarak kinayeli bir yorum yaptı. Resmi komisyon nihai kararını açıklayana kadar bu tür sızdırılmış haberlere inanmanın zor olduğunu belirten başka taraftarlar da oldu.

Liam GallagherManchester CityPremier LeagueFutbol HaberleriGoal.com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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