Wayne Rooney, Manchester City'nin şampiyonluklarının geri alınmasına karşı çıktı

İngiltere Premier League'deki son yılların en büyük finansal skandallarından biri, futbol kamuoyu ve eski oyuncular arasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Manchester United'ın efsanevi golcüsü Wayne Rooney, Manchester City'nin 115 finansal kural ihlalinden suçlu bulunmasına rağmen, kulübün geçmiş şampiyonluklarının elinden alınmaması gerektiğini belirtti. Goal.com'un haberine göre, bağımsız bir komisyon tarafından açıklanan ihlaller, İngiliz futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir hukuki süreci başlattı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İncelenen dönemde Manchester City yönetiminin sahte sözleşmeler ve finansman şemaları kullandığı ortaya çıktı. Özellikle Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd aracılığıyla kulübe 900 milyon sterlinden fazla fon aktarıldığı, gelirlerin yapay olarak artırıldığı ve giderlerin gizlendiği belirtildi. Ayrıca resmi kararda, mevcut şampiyonların dört yıllık soruşturma sürecini engellemeye çalıştığı ve Premier League ile UEFA kısıtlamalarını baypas ettiği vurgulandı.

Madalyadan vazgeçmek ve saha içi emek

Wayne Rooney, Stick to Football podcast'inde yaptığı açıklamada, 2011–2012 sezonunun sonunda Roberto Mancini'nin takımının ardından averajla ikinci sırada kalan Manchester United kadrosunda olduğunu hatırlattı. Manchester City'nin şampiyonluktan mahrum bırakılması ve madalyaların ikinci sıradaki takıma verilmesi durumunda bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Eski golcüye göre, o sezon sahada yeterince çaba gösterilmedi ve şampiyonluğun yeşil sahaların dışında, ofislerde belirlenmesi adaletsizliktir.

Rooney, açıklamasında rakip takım oyuncularının o zaferler için çok çalıştığını kabul ederek onlara karşı insani bir anlayışla yaklaştığını ifade etti. Benzer bir durumun Manchester United'ın başına gelmesi ve kendi madalyalarının elinden alınması durumunda bunun kendisi için ağır bir darbe olacağını vurguladı. Bu nedenle geçmişteki tarihi sonuçların yeniden yazılmasına ve unvanların geri alınmasına kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Sert spor yaptırımları talebi

Ancak geçmişteki unvanların korunmasını savunmasına rağmen, Rooney gelecekte sert disiplin cezalarının uygulanması gerektiğini talep ediyor. Ona göre, tespit edilen ciddi ihlaller nedeniyle kulüp alt lige düşürülmeli ve önümüzdeki üç-dört sezon boyunca transfer harcamalarına katı kısıtlamalar getirilmelidir. Bu durumun gelecekte diğer kulüplere de bir ders olması gerektiğini savunuyor.

Şu anda Manchester City kulübü tüm suçlamaları kesin bir dille reddediyor ve verilen karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Kulüp için nihai cezayı belirleyecek özel bir kapalı duruşma bekleniyor. Bu eşi benzeri görülmemiş hukuki mücadele, İngiliz futbolunun ana gündem maddesi haline geldi ve önümüzdeki aylarda bir çözüme kavuşması bekleniyor.