Ferran Soriano Manchester City çalışanlarına seslendi

·5·Spor
Ferran Soriano Manchester City çalışanlarına seslendi

Manchester City CEO'su Ferran Soriano, kulüp çalışanlarına gönderdiği gizli ve sert bir video mesajında, finansal usulsüzlük iddialarının kesin bir dille reddedildiğini belirtti. Daily Mail Sport'un aktardığı bilgilere göre, kulüp yöneticisi, suçlamaların temelini oluşturan tüm iddiaları çürütecek reddedilemez kanıtlara sahip olduklarını ve temyiz sürecinde haklılıklarını tam olarak kanıtlayacaklarını vurguladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Hatırlatmak gerekirse, bağımsız bir komisyon, Manchester City'nin dokuz sezon boyunca İngiltere Premier League kurallarını sistematik bir şekilde ihlal ettiğini açıklamıştı. Lig yönetimi, kulübün sponsorlarla sahte ticari anlaşmalar yaparak gelirlerini yapay bir şekilde artırdığını ve giderlerini gizlediğini iddia ediyor. Abu Dabi merkezli sponsorlar aracılığıyla kulübe sahibinin kişisel fonlarının gizlice aktarıldığı öne sürülen bu durumun 900 milyon sterlinin üzerinde bir meblağı bulduğu ve hem lig hem de UEFA kısıtlamalarını ihlal ettiği belirtiliyor.

Finansal suçlamalar ve sahte iddialar

Çalışanlara yönelik mesajında Soriano, bu davanın temelinde tamamen yalan bir suçlamanın yattığını kesin bir dille ifade etti. Ona göre, Premier League'in tüm davası, kulüp sahibinin kişisel parasının Abu Dabi'den gelen sponsorlar aracılığıyla gizlice sokulduğu yönündeki tek bir varsayıma dayanıyor. Ancak kulüp, komisyona banka dekontları, para transferleri ve tanıkları içeren yeterli kanıtları sundu.

Soriano, soruşturma sürecinde sunulan onlarca kanıtın kasıtlı olarak göz ardı edildiğini ve komisyonun vardığı sonucun Premier League'in kurguladığı bir komplo teorisine dayandığını iddia etti. Ona göre, diğer tüm sahte suçlamalar bu merkezi ve asılsız sonuçtan kaynaklanıyor ve bunu temyiz sürecinde tamamen kanıtlayacaklar.

Kamuoyu önündeki gergin durum

Çalışanlar önünde güven verici ve kararlı açıklamalar yapmış olsa da, Sky News tarafından yayınlanan videolara göre Soriano, halka açık bir etkinlikte gazetecilerin zorlu sorularıyla karşılaştı. Kamuoyu ve futbolseverler adına sorulan «Premier League neredeyse on yıldır hile yaptığınızı doğruladı, taraftarlardan özür dileyecek misiniz?» sorusuna yönetici sert bir yanıt verdi.

Kulübün CEO'su, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen «Söyleyecek bir şeyim yok, teşekkürler» şeklinde kısa bir cümleyle yetindi ve kameraların önünden uzaklaştı. Bu kriz kulüp üzerindeki baskıyı daha da artırırken, yaklaşan yargı sürecinin İngiliz futbol tarihinin en büyük olaylarından biri olması bekleniyor.

Manchester CityFerran SorianoPremier LeagueFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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