Arjantin, Lionel Messi'nin 10 numaralı formasını geçici olarak emekliye ayırıyor

Arjantin Futbol Federasyonu, ülke futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Lionel Messi'ye yönelik son derece duygusal bir saygı duruşunda bulunmaya karar verdi. Buna göre, efsanevi forvetin milli takımdaki son maçına kadar ikonik 10 numaralı forması geçici olarak boşa çıkarılacak ve bu numarayı başka kimse giymeyecek. Bu karar, 2026 Ağustos ayı sonunda uluslararası kariyerini noktalayacağını açıklayan sekiz kez "Altın Top" kazanan oyuncunun dünya futboluna yaptığı büyük katkıyı onurlandırmak amacıyla alındı. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Goal.com'un paylaştığı bilgilere göre, Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, yaklaşan kamplar öncesinde bu kararı doğrulayarak şöyle dedi: "Leo Messi'nin maçına kadar kimse 10 numarayı giymeyecek." Böylece milli takımın Eylül ve Ekim aylarındaki uluslararası maçları arasında bu numara kullanılmayacak. Arjantinli ünlü muhabir Fabrizio Romano da bu durumun, Albiceleste için 2027'den itibaren başlayacak tamamen yeni bir dönemin temeli olacağını vurguladı.

Uluslararası arenadaki son perde

FIFA kuralları resmi turnuvalarda kesintisiz numaralandırmayı zorunlu kılsa da, hazırlık maçlarındaki esnek düzenlemeler Arjantin Futbol Federasyonu'na bu özel saygı duruşunu gerçekleştirme imkanı tanıyor. Bu durum, AFA başkanı Claudio Tapia'nın 2024 yılında dile getirdiği, Messi'nin milli takımdaki kariyeri resmen sona erdiğinde 10 numarayı onun onuruna sonsuza dek emekliye ayırma veya tedavülden kaldırma fikriyle örtüşüyor.

Eylül sonu ve Ekim başında oynanacak maçlarda Arjantin milli takım kadrosunda 10 numara tamamen boş bırakılacak. Özellikle takım 30 Eylül'de Cordoba'da Bolivya ile karşılaştığında ve 3 Ekim'de kendi evinde Burkina Faso'yu ağırladığında bu numara kullanılmayacak. Lionel Messi bu maçlarda forma giymeyecek; teknik heyet onu ana veda maçına saklamayı tercih etti.

Estadio Monumental'de görkemli veda

Tüm zamanların en iyi futbolcusu için "büyük final" olarak adlandırılan son maç 6 Ekim 2026 tarihine planlandı. O gün Arjantin milli takımı, Buenos Aires'teki efsanevi Estadio Monumental stadyumunda Benin ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Lionel Messi'nin milli formayla 208. ve kariyerindeki son maçı olarak tarihe geçecek.

Bu veda maçı, Arjantin futbolunda belirli bir dönemin sonu ve geçiş sürecinin merkezi bir olayı olarak planlandı. Benin maçından sonra Arjantin Futbol Federasyonu'nun 10 numaranın gelecekte kime miras kalacağını resmen değerlendirmesi bekleniyor. Buenos Aires'teki milyonlarca taraftar, sevdikleri kahramanı sahada son kez görme fırsatı bulacak.