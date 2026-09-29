Asya Oyunları 10. Gün Özeti: Özbekistan 4. Sırada, Kazakistan 8. Sıraya Geriledi

Japonya'nın ev sahipliği yaptığı kıtanın ana çok branşlı organizasyonu Asya Oyunları'nda onuncu gün müsabakaları sona erdi. Özbekistan spor delegasyonu bu turnuvada yüksek sonuçlar göstermeye devam ederek, genel toplamda 14 altın, 17 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 44 madalya ile genel sıralamada 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Müsabakanın ilk üç sırasında Çin (143 altın), ev sahibi Japonya (45 altın) ve Güney Kore (24 altın) milli takımları yer alıyor. Günün sonuçlarına göre Tayland delegasyonu, 12 altın madalya ile büyük bir yükseliş kaydederek ilk beşe girdi. Komşu Kazakistan milli takımı ise 9 altın madalya ile genel tabloda 8. sıraya geriledi.

«44 madalya, 4. sıra ve ilk beşin rekabeti»: 10. günün 5 ana noktası

Asya Oyunları'nın 10. günü sonunda açıklanan resmi madalya tablosundaki en önemli gerçekler:

Özbekistan ilk dörtte: Temsilcilerimiz 14 altın, 17 gümüş ve 13 bronz (toplam 44 madalya) toplayarak 4. sıradaki yerini korudu;

Çin'in mutlak liderliği: Çinli sporcular 143 altın, 62 gümüş ve 49 bronz (toplam 254 madalya) ile açık ara liderliğini sürdürüyor;

Ev sahibi ve Güney Kore ilk üçte: Japonya 45 altın (toplam 182) ile ikinci, Güney Kore 24 altın (toplam 95) ile üçüncü sırada yer alıyor;

Tayland ilk beşe girdi: Taylandlı sporcular 12 altın, 9 gümüş ve 12 bronz toplayarak 5. sıraya yerleşti;

Kazakistan 8. sıraya geriledi: Bölgedeki ana rakibimiz Kazakistan 9 altın, 14 gümüş ve 25 bronz (toplam 48 madalya) ile 8. sıraya düştü.

Asya Oyunları: 10. gün sonu itibarıyla genel madalya tablosu sınıflandırması

Müsabaka tablosunun üst sıralarında yer alan ülkelerin resmi göstergelerinin karşılaştırması:

Sıra Ülke / Milli Takım Altın Gümüş Bronz Toplam Madalya 1 Çin (People's Republic of China) 143 62 49 254 2 Japonya (Japan) 45 71 66 182 3 Güney Kore (Republic of Korea) 24 27 44 95 4 Özbekistan (Uzbekistan) 14 17 13 44 5 Tayland (Thailand) 12 9 12 33 6 İran (IR Iran) 10 16 11 37 7 Bahreyn (Bahrain) 10 5 4 19 8 Kazakistan (Kazakhstan) 9 14 25 48 9 Kuzey Kore (DPR Korea) 7 5 6 18 10 Hindistan (India) 6 21 25 52 19 Tacikistan (Tajikistan) 2 3 2 7

Spor ve stratejik uzmanlık: Özbekistan'ın 4. sırayı koruma şansı nedir?

Uluslararası spor analistleri ve uzmanlarının sonuçları:

«Altın kalitesi ve Orta Asyabölgesinde mutlak liderlik»: Özbekistan milli takımı, toplam madalya sayısına göre değil, madalya kalitesine (14 altın) göre bölgedeki ana rakibi Kazakistan'ı (9 altın) geride bırakarak, kıtanın dev ülkelerinden sonra en yüksek basamakta yer alıyor; bu durum milli spor dalları ve dövüş sanatlarındaki ekolün yüksek verimliliğini gösteriyor;

Tayland ve İran baskısı: Tayland'ın 12 altınla yaklaşması ve İran'ın 10 altınla peşinden gelmesi, son günlerde ilk beş mücadelesinin kızışacağı anlamına geliyor; boks, güreş, judo ve halter gibi geleneksel olarak güçlü olduğumuz branşlardaki final müsabakaları, 4. sırayı korumada belirleyici olacaktır;

Kazakistan takımının düşüşü: Kazakistan delegasyonu toplam madalya sayısında 48 rakamına sahip olsa da, altın madalya oranının düşüklüğü nedeniyle 8. sıraya geriledi; bu durum final maçlarında rakiplere karşı fırsatların kaçırıldığını gösteriyor.

Sizce Özbekistan spor delegasyonu, müsabakalar sona erene kadar genel sıralamada 4. sırayı koruyabilecek mi? Hangi spor dallarında ve hangi sporcularımızdan daha fazla altın madalya bekliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun kıta sahasındaki bu başarılı analizini tüm taraftarlarla paylaşın!