Asya Oyunları 10. Gün Özeti: Özbekistan 4. Sırada, Kazakistan 8. Sıraya Geriledi

·12·Spor
Asya Oyunları 10. Gün Özeti: Özbekistan 4. Sırada, Kazakistan 8. Sıraya Geriledi

Japonya'nın ev sahipliği yaptığı kıtanın ana çok branşlı organizasyonu Asya Oyunları'nda onuncu gün müsabakaları sona erdi. Özbekistan spor delegasyonu bu turnuvada yüksek sonuçlar göstermeye devam ederek, genel toplamda 14 altın, 17 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 44 madalya ile genel sıralamada 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Müsabakanın ilk üç sırasında Çin (143 altın), ev sahibi Japonya (45 altın) ve Güney Kore (24 altın) milli takımları yer alıyor. Günün sonuçlarına göre Tayland delegasyonu, 12 altın madalya ile büyük bir yükseliş kaydederek ilk beşe girdi. Komşu Kazakistan milli takımı ise 9 altın madalya ile genel tabloda 8. sıraya geriledi.

«44 madalya, 4. sıra ve ilk beşin rekabeti»: 10. günün 5 ana noktası

Asya Oyunları'nın 10. günü sonunda açıklanan resmi madalya tablosundaki en önemli gerçekler:

  • Özbekistan ilk dörtte: Temsilcilerimiz 14 altın, 17 gümüş ve 13 bronz (toplam 44 madalya) toplayarak 4. sıradaki yerini korudu;

  • Çin'in mutlak liderliği: Çinli sporcular 143 altın, 62 gümüş ve 49 bronz (toplam 254 madalya) ile açık ara liderliğini sürdürüyor;

  • Ev sahibi ve Güney Kore ilk üçte: Japonya 45 altın (toplam 182) ile ikinci, Güney Kore 24 altın (toplam 95) ile üçüncü sırada yer alıyor;

  • Tayland ilk beşe girdi: Taylandlı sporcular 12 altın, 9 gümüş ve 12 bronz toplayarak 5. sıraya yerleşti;

  • Kazakistan 8. sıraya geriledi: Bölgedeki ana rakibimiz Kazakistan 9 altın, 14 gümüş ve 25 bronz (toplam 48 madalya) ile 8. sıraya düştü.

Asya Oyunları: 10. gün sonu itibarıyla genel madalya tablosu sınıflandırması

Müsabaka tablosunun üst sıralarında yer alan ülkelerin resmi göstergelerinin karşılaştırması:

Sıra

Ülke / Milli Takım

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam Madalya

1

Çin (People's Republic of China)

143

62

49

254

2

Japonya (Japan)

45

71

66

182

3

Güney Kore (Republic of Korea)

24

27

44

95

4

Özbekistan (Uzbekistan)

14

17

13

44

5

Tayland (Thailand)

12

9

12

33

6

İran (IR Iran)

10

16

11

37

7

Bahreyn (Bahrain)

10

5

4

19

8

Kazakistan (Kazakhstan)

9

14

25

48

9

Kuzey Kore (DPR Korea)

7

5

6

18

10

Hindistan (India)

6

21

25

52

19

Tacikistan (Tajikistan)

2

3

2

7

Asya Oyunları 10. Gün Özeti: Özbekistan 4. Sırada, Kazakistan 8. Sıraya GerilediAsya Oyunları 10. Gün Özeti: Özbekistan 4. Sırada, Kazakistan 8. Sıraya Geriledi

Spor ve stratejik uzmanlık: Özbekistan'ın 4. sırayı koruma şansı nedir?

Uluslararası spor analistleri ve uzmanlarının sonuçları:

  • «Altın kalitesi ve Orta Asyabölgesinde mutlak liderlik»: Özbekistan milli takımı, toplam madalya sayısına göre değil, madalya kalitesine (14 altın) göre bölgedeki ana rakibi Kazakistan'ı (9 altın) geride bırakarak, kıtanın dev ülkelerinden sonra en yüksek basamakta yer alıyor; bu durum milli spor dalları ve dövüş sanatlarındaki ekolün yüksek verimliliğini gösteriyor;

  • Tayland ve İran baskısı: Tayland'ın 12 altınla yaklaşması ve İran'ın 10 altınla peşinden gelmesi, son günlerde ilk beş mücadelesinin kızışacağı anlamına geliyor; boks, güreş, judo ve halter gibi geleneksel olarak güçlü olduğumuz branşlardaki final müsabakaları, 4. sırayı korumada belirleyici olacaktır;

  • Kazakistan takımının düşüşü: Kazakistan delegasyonu toplam madalya sayısında 48 rakamına sahip olsa da, altın madalya oranının düşüklüğü nedeniyle 8. sıraya geriledi; bu durum final maçlarında rakiplere karşı fırsatların kaçırıldığını gösteriyor.

Sizce Özbekistan spor delegasyonu, müsabakalar sona erene kadar genel sıralamada 4. sırayı koruyabilecek mi? Hangi spor dallarında ve hangi sporcularımızdan daha fazla altın madalya bekliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun kıta sahasındaki bu başarılı analizini tüm taraftarlarla paylaşın!

Asya OyunlarıÖzbekistan Spor DelegasyonuEv Sahibi JaponyaKazakistanMadalya Tablosu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan Asya Oyunları'nda 34 madalya ile 4. sıraya yükseldi: 7. günün özetiÖzbekistan Asya Oyunları'nda 34 madalya ile 4. sıraya yükseldi: 7. günün özeti26 Eylül 20:34Asya Oyunları: Özbekistan ilk onda — madalya tablosu ve ana takipçilerAsya Oyunları: Özbekistan ilk onda — madalya tablosu ve ana takipçiler23 Eylül 12:30Asya Oyunları'nda 9. Gün: Özbekistan 42 Madalya ile İlk Dörtteki Yerini SağlamlaştırıyorAsya Oyunları'nda 9. Gün: Özbekistan 42 Madalya ile İlk Dörtteki Yerini SağlamlaştırıyorDün 23:19Asya Oyunları: Özbekistan 38 madalya ile 4. sırada!Asya Oyunları: Özbekistan 38 madalya ile 4. sırada!27 Eylül 18:35Özbekistan Asya Oyunları'nda ilk 5'te: 31 madalya ve Kazakistan ile kıyasıya rekabet!Özbekistan Asya Oyunları'nda ilk 5'te: 31 madalya ve Kazakistan ile kıyasıya rekabet!25 Eylül 20:24Özbekistan'ın Asya Oyunları'ndaki madalya sayısı 30'a ulaştıÖzbekistan'ın Asya Oyunları'ndaki madalya sayısı 30'a ulaştı25 Eylül 17:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı