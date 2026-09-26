Fabián Ruiz, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi öncesi yeni zaferler hedeflediğini söyledi

Avrupa ve dünya şampiyonu İspanya milli takımı, yeni UEFA Uluslar Ligi kampanyasına başlamaya hazırlanıyor. Takımın orta saha oyuncusu Fabián Ruiz, rakiplerine gözdağı vererek "La Roja"nın elde edilen başarılarla yetinmeyeceğini vurguladı. Yaz aylarındaki tarihi zaferin ardından Luis de la Fuente'nin öğrencileri, hakimiyetlerini sürdürmek amacıyla Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere ile karşılaşacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, bu dev karşılaşma İspanya milli takımının Temmuz ayında Arjantin'e karşı kazanılan zaferle sonuçlanan Dünya Kupası'ndan sonraki ilk resmi maçı olacak. Bu tarihi başarı, İspanyollara 2008-2012 yılları arasındaki altın dönemlerini hatırlatırken, aynı anda hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası unvanlarını koruma imkanı tanıdı. Başkente gelen konuk ekip, tüm turnuvalarda 38 maçlık yenilmezlik serisiyle sahaya çıkıyor.

Geçmişi unutup geleceğe odaklanma zamanı

AS gazetesine verdiği röportajda Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu, soyunma odasındaki atmosferin oldukça ciddi olduğunu belirtti. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin talimatlarını aktaran 28 yaşındaki futbolcu, yüksek standartları korumanın zorluğuna dikkat çekti: "Hoca bize geçmişin artık unutulduğunu, bunun harika bir tarih olduğunu ancak artık bugüne odaklanmamız gerektiğini söyledi. Futbolda en zor şey tekrar kazanmaktır. Bir kez kazanmak harika ama bunu tekrarlamak işin en zor kısmı."

İspanya milli takımı bu turnuvada oldukça iyi bir istatistiğe sahip. Takım, son dört finalin üçüne ulaştı ve Uluslar Ligi'ndeki son 18 maçının sadece birinde normal sürede mağlup oldu. Eski Napoli oyuncusu, takımın bir büyük kupa daha kazanma konusundaki yüksek arzusunu dile getirdi.

Yeni zaferlere doğru adım

Fabián Ruiz'e göre takımın önündeki temel hedef tekrar kazanmaya çalışmak. "Bu çok zor ama kadromuz buna muktedir ve bu kupa için büyük bir tutkuyla mücadele edeceğiz. Bunu çok önemli görüyoruz ve Uluslar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı umuyoruz," diye ekledi.

Tarih de İspanya'nın lehine. La Roja, İngiltere'ye karşı oynadığı son dokuz maçın altısını kazandı; buna Euro 2024 finalindeki 2-1'lik galibiyet de dahil. De la Fuente'nin öğrencileri, Wembley'de yenilmezlik serilerini korumaya çalışacaklar. Ardından onları 3. Grup kapsamında Hırvatistan ve Çekya ile oynanacak zorlu maçlar bekliyor.