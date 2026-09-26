Fabián Ruiz, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi öncesi yeni zaferler hedeflediğini söyledi

·3·Spor
Fabián Ruiz, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi öncesi yeni zaferler hedeflediğini söyledi

Avrupa ve dünya şampiyonu İspanya milli takımı, yeni UEFA Uluslar Ligi kampanyasına başlamaya hazırlanıyor. Takımın orta saha oyuncusu Fabián Ruiz, rakiplerine gözdağı vererek "La Roja"nın elde edilen başarılarla yetinmeyeceğini vurguladı. Yaz aylarındaki tarihi zaferin ardından Luis de la Fuente'nin öğrencileri, hakimiyetlerini sürdürmek amacıyla Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere ile karşılaşacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, bu dev karşılaşma İspanya milli takımının Temmuz ayında Arjantin'e karşı kazanılan zaferle sonuçlanan Dünya Kupası'ndan sonraki ilk resmi maçı olacak. Bu tarihi başarı, İspanyollara 2008-2012 yılları arasındaki altın dönemlerini hatırlatırken, aynı anda hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası unvanlarını koruma imkanı tanıdı. Başkente gelen konuk ekip, tüm turnuvalarda 38 maçlık yenilmezlik serisiyle sahaya çıkıyor.

Geçmişi unutup geleceğe odaklanma zamanı

AS gazetesine verdiği röportajda Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu, soyunma odasındaki atmosferin oldukça ciddi olduğunu belirtti. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin talimatlarını aktaran 28 yaşındaki futbolcu, yüksek standartları korumanın zorluğuna dikkat çekti: "Hoca bize geçmişin artık unutulduğunu, bunun harika bir tarih olduğunu ancak artık bugüne odaklanmamız gerektiğini söyledi. Futbolda en zor şey tekrar kazanmaktır. Bir kez kazanmak harika ama bunu tekrarlamak işin en zor kısmı."

İspanya milli takımı bu turnuvada oldukça iyi bir istatistiğe sahip. Takım, son dört finalin üçüne ulaştı ve Uluslar Ligi'ndeki son 18 maçının sadece birinde normal sürede mağlup oldu. Eski Napoli oyuncusu, takımın bir büyük kupa daha kazanma konusundaki yüksek arzusunu dile getirdi.

Yeni zaferlere doğru adım

Fabián Ruiz'e göre takımın önündeki temel hedef tekrar kazanmaya çalışmak. "Bu çok zor ama kadromuz buna muktedir ve bu kupa için büyük bir tutkuyla mücadele edeceğiz. Bunu çok önemli görüyoruz ve Uluslar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı umuyoruz," diye ekledi.

Tarih de İspanya'nın lehine. La Roja, İngiltere'ye karşı oynadığı son dokuz maçın altısını kazandı; buna Euro 2024 finalindeki 2-1'lik galibiyet de dahil. De la Fuente'nin öğrencileri, Wembley'de yenilmezlik serilerini korumaya çalışacaklar. Ardından onları 3. Grup kapsamında Hırvatistan ve Çekya ile oynanacak zorlu maçlar bekliyor.

Fabián RuizİspanyaİngiltereUEFA Uluslar LigiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fabian Ruiz, Real Madrid ve Bayern Münih'in teklifini reddederek PSG ile sözleşmesini uzattıFabian Ruiz, Real Madrid ve Bayern Münih'in teklifini reddederek PSG ile sözleşmesini uzattı8 Temmuz 23:51Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yu neden oyundan aldığını açıkladıJorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yu neden oyundan aldığını açıkladıDün 13:52Cristiano Ronaldo'nun golünün iptal edildiği maçta Portekiz, Galler'i mağlup ettiCristiano Ronaldo'nun golünün iptal edildiği maçta Portekiz, Galler'i mağlup ettiDün 02:18Cristiano Ronaldo eleştirilere kulak asmayıp 1000. golünü kutlamayı hedefliyorCristiano Ronaldo eleştirilere kulak asmayıp 1000. golünü kutlamayı hedefliyor24 Eylül 09:12Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkında ne dediJorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkında ne dedi24 Eylül 09:17Cristiano Ronaldo: Benden kurtulmak istediler ama durmayacağımCristiano Ronaldo: Benden kurtulmak istediler ama durmayacağım23 Eylül 23:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?