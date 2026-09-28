Portekizli teknik direktör Norveç'i Avrupa'nın en iyi beş takımı arasına dahil etti

·14·Spor
Portekizli teknik direktör Norveç'i Avrupa'nın en iyi beş takımı arasına dahil etti

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan heyecan verici karşılaşmada Portekiz milli takımı, deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuç, son şampiyonun A4 grubunda üç puan farkla liderliğini perçinlemesini sağladı. Maçın ardından Portekizli teknik adam, rakip takımın potansiyelini övgüyle karşılayarak onları kıtanın en elit takımları arasına dahil etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Sport TV kanalına verdiği röportajda deneyimli uzman, Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelenin yüksek yoğunlukta geçtiğini vurguladı. Ona göre, böylesine zorlu bir deplasman koşulunda galip gelmek, takımın karakterini ve taktik disiplinini kanıtlıyor. Portekiz milli takımı, ilk turda Galler karşısında aldığı galibiyetten sonra puan kaybetmeden yoluna devam ediyor.

Erling Haaland ve savunma sorunu

Karşılaşmanın odak noktasında Erling Haaland'ın olduğu bir gerçek. Portekiz teknik direktörü, rakip forvetin fiziksel gücüne ve her an gol atabilme yeteneğine özel bir parantez açtı. Ona göre Norveçliler sadece bireysel oyunculara değil, aynı zamanda bütünlüklü bir takım oyununa sahip ve şu anda Avrupa'nın en iyi beş milli takımından biri haline gelmiş durumdalar.

Savunma hattındaki düzen ve merkezdeki kapatma, galibiyetin anahtarı oldu. Teknik direktörün açıklamasına göre, stoperler Renato Veiga ve Rúben Dias'ın dikkati ile ön liberoda görev yapan João Palhinha ve Rúben Neves'in güven veren oyunu, Haaland'ın fırsatlarını kısıtlamaya yardımcı oldu. Haaland ceza sahası içinden altı şut çekip birinde gol bulmayı başarsa da, genel plan işledi.

Taktik değişiklikler ve galibiyet

İkinci yarıda João Félix ve Gonçalo Ramos'un attığı goller, Erling Haaland'ın golünün etkisini boşa çıkardı. Bu galibiyet, Portekiz'in gruptaki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Teknik direktör, maç sonunda yapılan değişikliklerin, özellikle Bernardo Silva'nın oyuna alınmasının amacının savunmaya çekilmek değil, rakibi beklenmedik bir durumda bırakmak olduğunu açıkladı.

Ayrıca uzman, Uluslar Ligi'ndeki her maçın ciddi bir sorumluluk gerektirdiğini, bu yüzden deneme yapmaya yer olmadığını hatırlattı. Üst üste ikinci galibiyetini kutlayan Portekiz milli takımı emin adımlarla ilerliyor. Norveçliler ise mağlup olmalarına rağmen, sergiledikleri onurlu oyunla uzmanların takdirini kazandı.

PortekizNorveçErling HaalandUEFA Uluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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