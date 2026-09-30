Uzun saçlı futbolcu sahada iki kırmızı karta neden oldu

Anguilla milli takımının 36 yaşındaki forveti Aidan Scipio, sıra dışı görünümüyle futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Saçları topuklarına kadar uzanan oyuncu, dünyanın en uzun saçlı futbolcularından biri olarak biliniyor.

Ancak futbolcunun uzun saçları sadece onun ayırt edici bir özelliği değil, aynı zamanda sahada beklenmedik bir duruma da yol açtı.

Scipio, CONCACAF Uluslar Ligi kapsamında Antigua ve Barbuda'ya karşı oynanan maçın 69. dakikasında oyuna dahil oldu. O sırada Anguilla 0-5 gerideydi.

Karşılaşma sırasında futbolcunun uzun saçlarıyla ilgili bir olay yaşandı ve hakem tarafından iki kez kırmızı kart gösterildi. Bu durum, maçın en sıra dışı anlarından biri haline geldi.

Scipio'nun görünümü ve sahadaki olay, sosyal medyada da futbolseverlerin yoğun ilgisini çekti.