Samariddin Qo‘chqorov Tacik rakibini yenerek bronz madalya kazandı

Aichi–Nagoya'da düzenlenen XX. Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonu bir madalya daha kazandı. Judo branşında 60 kilogram kategorisinde mindere çıkan Samariddin Qo‘chqorov, bronz madalya mücadelesinde Tacikistan temsilcisi Loiq Kudbudinov'u mağlup ederek podyumun üçüncü basamağına yerleşti.

Bu madalya, Özbekistan judo milli takımının Aichi–Nagoya-2026'daki ilk başarısı oldu. Qo‘chqorov'un bu sonucuyla ülke delegasyonunun madalya koleksiyonu daha da zenginleşti.

Bronz madalya için belirleyici mücadele

60 kilogram kategorisinde Özbekistan'ı temsil eden Samariddin Qo‘chqorov, turnuvayı başarıyla tamamlamak için bir kritik engeli daha aşmak zorundaydı.

Bronz madalya için Tacikistanlı Loiq Kudbudinov ile karşılaştı. Kritik mücadelede vatandaşımız fırsatları iyi değerlendirerek rakibini mağlup etti ve Asya Oyunları madalyasının sahibi oldu.

Uluslararası Judo Federasyonu'nun resmi sonuçlarına göre, bu ağırlık kategorisinde Japon sporcu Hayato Kondo şampiyon olurken, Kazakistanlı Yeldos Smetov gümüş madalya kazandı; Samariddin Qo‘chqorov ve Çinli Ma Yuylin ise bronz madalyaların sahibi oldu.

Qo‘chqorov için bir diğer önemli uluslararası başarı

Samariddin Qo‘chqorov, Aichi–Nagoya'ya sadece bir katılımcı olarak gelmemişti. 21 yaşındaki judocu, bu yıl uluslararası arenada da önemli dereceler elde etti.

Özellikle IJF verilerine göre, 2026 Mart ayında Tiflis Grand Slam turnuvasında ve Nisan ayında Asya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Ağustos ayında İsviçre'deki Ecole Mont-Olivet Lausanne Grand Slam turnuvasında da bronz madalya kazandı.

Aichi–Nagoya minderindeki bronz madalya, bu yılki uluslararası koleksiyonuna eklenen bir diğer prestijli ödül oldu.

Özbek judosu madalya yolunu açtı

Aichi–Nagoya-2026 kapsamında judo müsabakaları 30 Eylül'de başladı. Turnuvaya 32 ülkeden 199 judocu katılıyor. İlk gün programında erkeklerde 60 ve 66 kg, kadınlarda 48 ve 52 kg kategorileri yer aldı.

Özbekistan milli takımı adına Samariddin Qo‘chqorov 60 kilogramda mindere çıktı. Önümüzdeki günlerde takımın diğer temsilcileri de madalya mücadelesine devam edecek.

Qo‘chqorov'un bronz madalyası, Özbek judosu için turnuvanın ilk başarısı olarak özel bir önem taşıyor.

Madalya sayısı arttı

Samariddin Qo‘chqorov'un bronz madalyası, Özbekistan delegasyonunun Aichi–Nagoya-2026'daki genel başarısına eklendi.

Böylece Özbekistan delegasyonu hesabında 14 altın, 17 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 49 madalya toplandı.

Aichi ve Nagoya'daki müsabakalar devam ediyor. Bu da Özbek sporcuların yeni madalyalar kazanma şansının sürdüğü anlamına geliyor.

Samariddin Qo‘chqorov ise bugün judo minderinde önemli bir görevi yerine getirdi; yoğun rekabet ortamında Özbekistan bayrağını bir kez daha podyuma taşıdı. Onun bu bronz madalyasının, Aichi–Nagoya'daki Özbek judosu madalya serisinin başlangıcı olması bekleniyor.