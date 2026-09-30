Pep Guardiola, Manchester City suçlu bulunduktan sonra sessizliğini bozdu

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Pep Guardiola, Manchester City suçlu bulunduktan sonra sessizliğini bozdu

İngiltere Premier Lig'in finansal kurallarını yüzden fazla kez ihlal etmekten suçlu bulunan Manchester City kulübü etrafındaki durum giderek gerginleşiyor. Bağımsız bir komisyon tarafından alınan tarihi kararın ardından takımın teknik direktörü Pep Guardiola, ilk kez tepkisini dile getirerek kulüp yönetimine ve taraftarlara olan bağlılığını kararlılıkla ifade etti. Bu olay, İngiliz futbol tarihinin en ciddi skandallarından biri haline gelerek şampiyonanın temellerini sarstı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Finansal ihlaller ve soruşturma detayları

Goal.com'un haberine göre, bağımsız komisyon Manchester City kulübünü yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu buldu. Birkaç yıl süren kapsamlı soruşturma, 2009-2018 yılları arasındaki dönemi kapsadı. Resmi sonuçlara göre kulüp, gelirlerini yapay olarak artırmak ve giderlerini düşük göstermek amacıyla ticari ortaklarla sahte sözleşmeler imzaladı.

Komisyon raporunda, kulübün mali durumunun gerçek halini denetçilerden ve futbol düzenleyicilerinden kasten gizlediği vurgulandı. Ayrıca lig yetkilileri, Manchester City organizasyonunun ligin iş birliği ve dürüstlük yükümlülüklerini de defalarca ihlal ettiğini doğruladı. Bu durumlar, kulübün iç şampiyonadaki hakimiyeti döneminde belirlenen finansal sınırların dışına çıktığını gösteriyor.

Pep Guardiola'nın kararlı duruşu

Bu ağır suçlamaların arka planında Pep Guardiola, sosyal medya hesabından takıma olan koşulsuz desteğini gösteren duygusal bir açıklama yayınladı. Katalan teknik adam, kulüp yönetimi, futbolcular, personel ve taraftarlarla birleşerek bu zorlukların üstesinden geleceklerini belirtti. Mesajında, her taraftarın kulübüyle birlikte olduğunu ve bu zorlu dönemi birlikte aşacaklarını özellikle vurguladı.

Premier Lig yöneticisinin tepkisi

İngiltere Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, kararın ardından yaptığı açıklamada, ihlallerin ölçeğinin üst lig tarihinde benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu söyledi. Masters'a göre kulüp, yaklaşık on yıl boyunca Premier Lig kurallarını sistematik bir şekilde ihlal etti ve nihai karar, ligin adaleti sağlama konusundaki haklılığını kanıtlıyor.

Bu olay, dünyanın en güçlü futbol kulüplerinin bile sorumlu tutulabileceğini gösteren önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor. Suçlamalardan biri kanıtlanamamış olsa da, kanıtlanan ihlallerin boyutu Manchester City için gelecekte ciddi hukuki ve sportif zorluklar yaratacağı şüphesizdir.

Manchester CityPep GuardiolaPremier LigFutbol Haberleriİngiltere Şampiyonası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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