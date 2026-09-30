Brooklyn'de bir kadın 20 yıldır sadece yeşil içinde yaşıyor

·3·Dünya
Brooklyn'de bir kadın 20 yıldır sadece yeşil içinde yaşıyor

New York'un Brooklyn bölgesinde dış görünüşü ve yaşam tarzıyla birçok kişinin dikkatini çeken bir kadın yaşıyor. Elizabeth Sweetheart, 20 yıldır hayatını neredeyse tamamen yeşil renge göre düzenliyor. Bu nedenle "Brooklyn'in Yeşil Hanımefendisi" olarak tanınıyor.

Saçlarından kıyafetlerine ve ayakkabılarına kadar, evindeki neredeyse tüm eşyalar da yeşil renkte. Odalardaki duvarlar, mobilyalar ve çeşitli aksesuarlar da tam olarak bu tonda.

Elizabeth Sweetheart aslında bir ressam ve kumaş tasarımcısıdır. 1964 yılında Kanada'dan New York'a taşındı. Daha sonra kendi tasarım stüdyosunu kurdu. Yarattığı kumaş desenleri, çeşitli ünlü moda markalarının koleksiyonlarında da kullanıldı.

Yaklaşık 2000'li yıllardan itibaren yeşil renk, onun için basit bir giyim tarzından daha derin bir anlam kazandı. Zamanla bu renk, günlük hayatının ve kişisel tarzının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Elizabeth, yeşil rengi sevmesinin nedenini, insanlara pozitif bir ruh hali vermesiyle açıklıyor. Hayatına bakıldığında ise yeşil rengi sadece kıyafetlerinde değil, yaşam alanında da görmek mümkün.

İlginç olan, bunca yıl boyunca tek bir renge sadık kalarak onu kendine has bir tarz haline getirebilmiş olmasıdır.

Elizabeth SweetheartBrooklyn'in Yeşil HanımefendisiNew YorkModaTasarım
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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