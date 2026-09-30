Acı verici yarı final: Özbekistan U-23 penaltılarda Japonya'ya kaybetti (8:9)

·12·Spor
Acı verici yarı final: Özbekistan U-23 penaltılarda Japonya'ya kaybetti (8:9)

Asya Oyunları futbol turnuvasının en gerilimli ve dramatik ikinci yarı finalinde Özbekistan U-23 milli takımı, Japonya karşısında sahaya çıktı ve acı bir mağlubiyet aldı. Ravshan Haydarov'un öğrencileri maça çok aktif başladı ve henüz 8. dakikada Saidxon Hamidov'un pasında Sardor Bahromov'un isabetli vuruşuyla öne geçti. Ancak normal süre ve uzatmalar 1-1'lik beraberlikle sonuçlanınca, finalistin adı sinir harbine dönen penaltı atışlarıyla belirlendi.

Her iki tarafın da neredeyse hatasız vuruşlar yaptığı uzun süren "futbol piyangosu"nda şans Japonların yüzüne güldü — 8:9. Böylece altın madalya şansını kaybeden Özbekistan genç milli takımı, şimdi Asya Oyunları'nın bronz madalya maçında Çin ile karşılaşacak, Japonya ise finalde Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.

«8. dakikadaki umut, 120 dakikalık savaş ve 8:9'luk dramatik piyango»: 5 temel gerçek

Özbekistan ve Japonya genç takımları arasındaki yarı final maçının en önemli noktaları:

  • Penaltı serisinde acı mağlubiyet: 120 dakikalık beraberliğin (1:1) ardından penaltı serisi 8:9 Japonya lehine sonuçlandı;

  • Sardor Bahromov'dan hızlı gol: 8. dakikada Hamidov ve Bahromov iş birliğiyle atılan gol, temsilcilerimizi erkenden öne geçirmişti;

  • Japonların dengeyi sağlaması: Japon gençleri ikinci yarıda baskıyı artırarak maçı ekstra sürelere ve penaltılara taşıdı;

  • Bronz madalya için Çin ile karşılaşma: Ravshan Haydarov'un ekibi turnuvaya veda etmedi, temsilcilerimiz 3.lük (bronz) için Çin ile sahaya çıkacak;

  • Final eşleşmesi belli oldu: Asya Oyunları'nın altın madalyası için finalde Japonya ve son şampiyon Güney Kore karşılaşacak.

Özbekistan U-23 — Japonya U-23 yarı final maçının tam protokolü ve sonuç dökümü

Maç parametreleri, atılan goller, kadrolar ve bir sonraki aşamanın görünümü:

Müsabaka ve analiz kriterleri

Özbekistan U-23 milli takımı

Japonya U-23 milli takımı

Final skoru

1 : 1 (penaltı serisi sonucu — 8 : 9)

1 : 1 (penaltılarla 9 : 8 galibiyet)

Özbekistan adına gol

Sardor Bahromov (8. dakika, asist: S. Hamidov)

Skoru eşitleyerek dengeyi korudu

İlk 11

Muratbayev, Hamidov, Murtazayev, Rizaqulov, Bahromov, Saydnurullayev, O‘rinboyev (k), Jumayev, To‘lqinbekov, Fayzullayev, Karimov

Pisano, Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Ishivatari, Yasuda, Michivaki, Ishii, Furuya, Mori, Ishibashi

Yapılan oyuncu değişiklikleri

Ibraimov (13), Xayrullayev (66), Reimov (117), Shodiboyev (86)

Yedek kulübesi ekstra sürelere kadar kullanıldı

Uyarılar (Sarı kart)

Kaydedilmedi

Keyta Kosugi (52. dakika)

Bir sonraki aşama ve görev

3.lük maçı (Bronz madalya): Rakip — Çin

FİNAL (Altın madalya için): Rakip — Güney Kore

Taktik ve futbol ekspertizi: Penaltı serisi neden temsilcilerimizin yüzünü güldürmedi?

Futbol uzmanları, taktik analistler ve yorumcuların sonuçları:

  • «13. dakikadaki zorunlu değişiklik ve planların bozulması»: Saydumarxon Saydnurullayev'in maçın başında sakatlanıp 13. dakikada oyundan çıkması, hücum merkezindeki planları kısmen değiştirdi; Muhammadali O‘rinboyev'in de 66. dakikada oyundan alınması ön alanda top tutma konusunda sıkıntı yarattı;

  • Sinir dayanıklılığı ve penaltı draması: 8:9'luk skor, takımların son nefese kadar, sahadaki neredeyse tüm oyuncular vuruş yapana kadar birbirine üstünlük sağlamadığını gösteriyor; bu kadar yüksek ruhsal baskı altında penaltı piyangosu genellikle beceriden ziyade anlık şansa ve kaleci reaksiyonuna bağlı kalıyor;

  • Odaklanma ve bronz madalya görevi: Yarı finaldeki mağlubiyetten dolayı karamsarlığa kapılmadan, ruhsal durumu hızla düzeltmek gerekiyor; önümüzde Çin ile oynanacak bronz madalya maçı var ve Asya Oyunları podyumunda yer almak Ravshan Haydarov'un ekibi için büyük bir onurdur.

Sizce Özbekistan U-23 milli takımının Japonya karşısında penaltı serisini kaybetmesinin en büyük sebebi neydi — yorgunluk mu, tecrübesizlik mi yoksa sadece şanssızlık mı? Temsilcilerimiz Çin karşısında toparlanıp bronz madalyayı kazanabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve genç takımımızı destekleyerek bu dramatik maçın analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!

Özbekistan U-23Japonya U-23Asya OyunlarıPenaltı SerisiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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