Sita Qadamboyeva finalda kazandı ve Asya şampiyonu oldu

·2·Spor
Sita Qadamboyeva finalda kazandı ve Asya şampiyonu oldu

Aichi-Nagoya'da Özbekistan marşı bir kez daha yankılandı. Judo branşında 52 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Sita Qadamboyeva finalda Güney Kore temsilcisini mağlup ederek Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Bu zafer, Özbek judosu için bir başka büyük sevinç kaynağı oldu. Qadamboyeva ise en kritik anda baskıya dayanarak podyumun en üst basamağına çıktı.

Tüm dikkatlerin üzerinde olduğu final

52 kilogram kategorisindeki final, Sita Qadamboyeva için turnuvanın belirleyici mücadelesiydi.

Tatamide Güney Kore temsilcisi ona ciddi bir direnç göstermeye çalıştı. Ancak kritik anlarda sporcumuz fırsatları iyi değerlendirerek mücadeleyi galibiyetle noktaladı.

Böylece Qadamboyeva Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları altın madalyasını kazandı.

Bronz değil, altın!

Bu sonucun bir diğer önemli yanı, Sita Qadamboyeva'nın turnuvayı sadece bir dereceyle değil, doğrudan şampiyonlukla tamamlamasıdır.

Asya Oyunları'nda her maç sporcu için ayrı bir sınavdır. Ancak finale kadar gelen yoldan geçip, final mücadelesinde de kendini gösterebilmek şampiyonluğu belirleyen en önemli unsurlardan biridir.

Qadamboyeva ise finalde son sözü söyledi.

Sita Qadamboyeva — Aichi-Nagoya Asya Oyunları şampiyonu!

Özbek judosundan bir altın haber daha

Sita Qadamboyeva'nın zaferi, Özbekistan delegasyonu için de büyük önem taşıyor.

Aichi ve Nagoya şehirlerinde devam eden Asya Oyunları'nda sporcularımız birbiri ardına başarılı sonuçlar alıyor. Judo tatamisinde de Özbek temsilcileri madalyalar için ciddi bir mücadele veriyor.

Qadamboyeva'nın şampiyonluğu ise bu mücadelenin en parlak sonuçlarından biri oldu.

Tatamiden podyuma

Judoda tek bir hata tüm turnuvanın kaderini değiştirebilir. Bu yüzden finale çıkan sporcu için her hareket, her karar ve her saniye son derece önemlidir.

Sita Qadamboyeva ise en büyük sahnede soğukkanlılığını korudu.

Güney Koreli rakibini yenen sporcumuz, Özbekistan bayrağını podyumun en üst basamağına taşıdı.

Bu sadece Sita Qadamboyeva'nın kişisel başarısı değil, aynı zamanda Özbek judosu için de büyük bir sonuçtur.

Sırada kim var?

Aichi-Nagoya'daki müsabakalar devam ediyor. Bu da Özbekistanlı taraftarları daha birçok heyecanlı maçın ve güzel haberin beklediği anlamına geliyor.

Sita Qadamboyeva ise görevini yaptı; finalde rakibini yendi ve Asya Oyunları şampiyonluğunu kazandı.

Artık onun altın madalyası, Özbekistan delegasyonunun Aichi-Nagoya'daki parlak başarıları arasındaki yerini aldı.

Tatamide başlayan mücadele, podyumdaki altınla taçlandı. Sita Qadamboyeva — Asya Oyunları şampiyonu!

Sita QadamboyevaAichi-Nagoya Asya OyunlarıJudoAsya Oyunları ŞampiyonuÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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