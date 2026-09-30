Cannavaro İran maçından sonra eksikleri açıkladı: Shomurodov ile ilgili bir sorun da var

Özbekistan milli takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro İran karşısında alınan galibiyete rağmen takımda çözüm bekleyen sorunlar olduğunu açıkça belirtti. İtalyan uzman özellikle hücumdaki kararlar, oyunu gereksiz hızlandırma ve ilk 20 dakikada gol yeme durumlarına dikkat çekti.

Cannavaro'nun Suriye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki ifadeleri, İran galibiyeti takım için önemli olsa da teknik direktörün sonuçla yetinmek istemediğini gösterdi. Oyunculardan oyun felsefesini daha iyi anlamalarını ve sahada durumlara göre farklı çözümler üretmelerini talep ediyor.

«Geliştirmemiz gereken çok şey var»

Cannavaro'ya İran maçı sonrası milli takımın oyununda hangi eksikliklerin göze çarptığı soruldu.

Teknik direktör, takımın henüz birçok açıdan gelişmesi gerektiğini vurguladı. Ona göre temel sorunlardan biri, bazı durumlarda oyuncuların hücumu çok hızlı bitirmeye çalışmaları.

Cannavaro, oyuncularla İran maçını analiz ettiklerini ve hangi noktalarda güçlenmeleri gerektiğini gösterdiğini söyledi.

«Bazı durumlarda olayları çok hızlandırıp bireysel olarak çözüm bulmaya çalışıyoruz».

Vurguladığına göre, bazı durumlarda hücumu devam ettirmek için mutlaka ileriye acele etmek gerekmiyor. Topu geriye döndürüp hücumu yeniden kurmak da doğru bir karar olabilir.

Cannavaro, Eldor hakkında da konuştu

Basın toplantısındaki en ilginç noktalardan biri, Cannavaro'nun Eldor Shomurodov ile ilgili düşünceleri oldu.

Teknik direktör, bazı durumlarda oyuncuların takım kombinasyonunu devam ettirmek yerine topu Eldor'a vermeye çalıştıklarını söyledi. Hatta o, aynı anda üç rakip oyuncu arasında kalsa bile takım arkadaşları ondan çözüm beklemeye çalışıyor.

Bu durum, Cannavaro'nun gözünde takım hücumunu tek bir oyuncuya bağlamamak gerektiğini gösteriyor.

Bu yüzden İtalyan uzman, oyunculara bazı durumlarda geriye dönmenin, rakip baskısını kırmanın ve hücumu yeniden organize etmenin mümkün olduğunu anlatıyor.

İlk 20 dakika — Cannavaro'nun bir diğer endişesi

Teknik direktör bir diğer önemli istatistiksel duruma dikkat çekti.

Söylediğine göre, Özbekistan milli takımı son maçlarda karşılaşmanın ilk 20 dakikasında sık sık gol yiyor.

Cannavaro bu zaman dilimini oyunun çok önemli bir parçası olarak görüyor. Bu yüzden Suriye maçında takımın oyuna nasıl başlayacağı özel bir önem taşıyor.

Teknik direktör için görev sadece hücumda aktif olmak değil, aynı zamanda ilk dakikalardan itibaren rakibe kolay fırsat vermemekten ibaret.

«Ne'matov uzun yıllar bir numara mı olacak?»

Basın toplantısında kaleciler konusu da gündeme geldi.

Gazeteciler, Almanya'da Manuel Neuer, İspanya'da Unai Simon gibi kalecilerin uzun süre ilk 11'de oynadığını örnek göstererek, Özbekistan'da Abduvohid Ne'matov'u da uzun yıllar boyunca bir numara olarak görmek mümkün mü, diye sordular.

Cannavaro ise şimdilik bu kadar uzun vadeli bir sonuca varmak için acele etmeyeceğini belirtti.

Vurguladığına göre, İspanya örneğinde teknik direktörün takımla uzun süredir çalışıyor olması önemli bir faktör. Cannavaro ise Özbekistan milli takımına yeni geldi ve şu an tüm oyuncuları gözlemleyip analiz ediyor.

Ayrıca Ne'matov şu an sakatlık sorunu yaşıyor. Olimpiyat takımında da iyi bir kaleci olduğu kaydedildi.

«Herkese şans vereceğiz», dedi Cannavaro.

Ibrohim Shokirov neden milli takım antrenmanına çağrıldı?

Basın toplantısında U-17 milli takımı kalecisi Ibrohim Shokirov'un milli takım antrenmanına çağrılması da gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.

Cannavaro bu kararın sebebini kısa ve net bir şekilde açıkladı.

Söylediğine göre, antrenman sürecinde kalecilerden birinin eksik olması nedeniyle ek oyuncu çağırma ihtiyacı doğdu. Bu sebeple Shokirov milli takım antrenmanına dahil edildi.

Bu durum, genç kaleci için milli takım kampında büyük oyuncularla birlikte antrenman yapma fırsatı anlamına da geliyor.

Cannavaro, Suriye'den ne bekliyor?

Özbekistan'ın bir sonraki rakibi Suriye de Cannavaro'nun takibinde.

İtalyan uzman, Suriye'yi iyi bir takım olarak değerlendirdi. Ona göre rakip, Özbekistan'a boş alan bırakmamaya ve mümkün olduğunca kompakt oynamaya çalışacak.

Bu yüzden Cannavaro, oyunculardan karşılaşmaya iyi başlamalarını ve oyunu kontrol etmelerini talep ediyor.

Bu da teknik direktörün bahsettiği ilk 20 dakikadaki sorunla doğrudan bağlantılı. Eğer takım oyunun başından itibaren inisiyatifi kontrol edebilirse, Suriye'nin kompakt savunmasına karşı çözüm bulmak için daha fazla fırsat doğacaktır.

İran galibiyeti — nihai nokta değil

Cannavaro'nun basın toplantısındaki sözlerinden bir şey net bir şekilde görülüyor: İran galibiyeti İtalyan uzman için nihai sonuç değil, takımın daha da geliştirilmesi sürecinin bir parçası.

Özbekistan milli takımı henüz Cannavaro'nun talep ettiği futbol tarzını tam olarak oluşturma aşamasında. Hücumda Eldor'a aşırı bağımlı kalmamak, durumu acele etmeden geliştirmek, topu geriye döndürmekten korkmamak ve en önemlisi karşılaşmaya güvenli başlamak — teknik direktörün dikkat çektiği temel hususlar oldu.

Suriye maçında ise bu taleplerin pratikte ne kadar işlediğini görmek mümkün olacak. Cannavaro için artık temel soru galibiyet değil, ancak takımın İran maçından sonra hangi açılardan gelişim sağladığı olacaktır.