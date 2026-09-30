Fabio Cannavaro sırları açıkladı: Suriye karşısında kimler oynayacak?

·3·Spor
Fabio Cannavaro sırları açıkladı: Suriye karşısında kimler oynayacak?

Özbekistan milli takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro Suriye ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, kadrodaki olası değişiklikler ve oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi.

İtalyan teknik adam, İran maçından sonra takımın hazırlık için daha fazla vakti olduğunu belirtti. Ancak Suriye maçına dair endişelerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Cannavaro, Suriye karşısında ne bekliyor?

Cannavaro, İran ile oynanan maçta oyuncuları ekstra motive etmeye gerek kalmadığını söyledi. Çünkü rakibin seviyesi oyuncular için yeterli bir motivasyon kaynağıydı.

Suriye ile oynanacak maçta ise teknik direktör, öğrencilerinden daha yüksek tempo ve kendi felsefesine sadık kalmalarını bekliyor.

«Kendi felsefemizden uzaklaşmamalıyız», dedi Cannavaro.

Teknik direktör ayrıca, Muhammadrasul Abdumajidov'un bazı sorunlar nedeniyle Suriye maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Suriye karşısında kadro değişecek

Basın toplantısında Cannavaro'ya kadroda rotasyon olup olmayacağı soruldu.

Teknik direktör bu ihtimali doğruladı. Belirttiğine göre, Özbekistan milli takımının Suriye'den sonra Güney Kore ile bir maç daha yapacağını hesaba katmak gerekiyor.

Bu nedenle oyunculara binen yükü doğru dağıtmak ve mümkün olduğunca çok oyuncuya sahada süre vermek planlanıyor.

Abduvohid Ne’matov'un durumu nasıl?

Özbekistan milli takımı taraftarlarını ilgilendiren bir diğer konu ise kaleci Abduvohid Ne’matov'un durumu.

Cannavaro'nun verdiği bilgiye göre, Ne’matov'un elinde küçük bir sakatlık var. Teknik direktör bunun ciddi olmadığını vurgulasa da, oyuncunun Suriye maçında yer alıp almayacağı henüz net değil.

Takım doktorlarının nihai raporu bekleniyor. Ardından Ne’matov'un sahaya çıkıp çıkmayacağı veya yedek kulübesinde kalacağı konusunda karar verilecek.

Olimpiyat takımı oyuncuları da Kore'ye gidebilir

Cannavaro'ya olimpiyat milli takımı oyuncularının Güney Kore maçında yer alıp almayacağı da soruldu.

Cannavaro, onları Kore maçına götürmeye çalışacağını söyledi. Bazı oyunculara ise duruma göre dinlenme fırsatı verilme ihtimali de var.

Dolayısıyla Suriye maçı sadece sonuç açısından değil, oyuncuların durumunu değerlendirmek ve bir sonraki maç için ideal kadroyu oluşturmak açısından da önemli olacak.

Artık tüm dikkatler Suriye maçında

Cannavaro için Suriye maçı, takımın yeni felsefesini bir kez daha test etme fırsatı olacak.

İran maçındaki zorlu rekabetin ardından Özbekistan milli takımı şimdi farklı karakterde bir maça hazırlanıyor. Kadrodaki olası rotasyon, Ne’matov'un durumu ve Abdumajidov'un yokluğu maç öncesi ana sorular haline geldi.

Cannavaro ise cevabı sahada görmek istiyor: yüksek tempo, kendi felsefesi ve oyunculara daha fazla şans — Suriye maçında Özbekistan'ı tam olarak bu görevler bekliyor.

Fabio CannavaroSuriyeNe’matov AbduvohidÖzbekistan Milli TakımıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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