Erling Haaland, Manchester City etrafındaki olaylara rağmen sakin

·5·Spor
Erling Haaland, Manchester City etrafındaki olaylara rağmen sakin

Premier League tarafından Manchester City kulübüne yönelik mali usulsüzlükler nedeniyle verilen son ağır kararlar ve futbol dünyasındaki hararetli tartışmalara rağmen, takımın yıldız forveti Erling Haaland bu durumdan hiç etkilenmiş görünmüyor. Goal.com'un haberine göre, Norveçli golcü şu anda milli takım kampında bulunuyor ve tüm odak noktasını yaklaşan resmi maçlara vermiş durumda. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, Premier League yönetiminin Manchester kulübünün mali faaliyetlerindeki bir dizi usulsüzlüğü onaylamasının ardından futbol dünyasında büyük bir yankı uyandı. Soruşturmalar ağırlıklı olarak kulübün geçmişteki faaliyetlerini kapsıyor ve 2022 yılında Etihad Stadium'a transfer olan forvet oyuncusu, incelenen dönemlerin çoğunda takımda yer almıyordu. Buna rağmen, kulübün en büyük yıldızı olarak bu olayların merkezinde kalmaya devam ediyor.

Milli takımdaki atmosfer ve takım arkadaşlarının görüşleri

Portekiz ile oynanan son maçın ardından Erling Haaland'ın basının ilgisinden kasten uzak tutulması çeşitli söylentilere yol açmıştı. Ancak milli takımdaki arkadaşları, oyuncunun kulüpteki sorunlar nedeniyle dikkatinin dağılmadığını kesin bir dille belirtiyorlar. Özellikle Brentford savunmacısı Kristoffer Ajer, basına verdiği demeçte golcünün ruh halinin değişmediğini ve her zamanki gibi yüksek moralde olduğunu ifade etti.

Ajer'e göre Erling, herkes gibi nihai sonucu beklediğini ancak şu anki tek ve ana hedefinin milli takımın çıkarları olduğunu gösteriyor. Savunmacı, takım arkadaşının her zamanki gibi takıma pozitif enerji ve neşe kattığını, dünyanın en büyük yıldızlarından biri olmasına rağmen karakterinde en ufak bir değişiklik olmadığını özellikle vurguladı.

Önümüzde önemli UEFA Uluslar Ligi maçları var

Erling Haaland'ın bu kararlı ve sakin ruh hali, Norveç milli takımının yaklaşan maçları öncesinde büyük önem taşıyor. UEFA Uluslar Ligi kapsamında Norveçliler, deplasmanda Galler'e karşı kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Cardiff City Stadium'da oynanacak bu karşılaşma, takımın gruptaki durumunu düzeltmesi açısından büyük önem arz ediyor.

Hatırlatmak gerekirse, Norveç milli takımı son turda Portekiz'e mağlup olmuştu. Buna rağmen Haaland, milli takım formasıyla yüksek performans sergilemeye devam ediyor. Portekiz kalesine bir, Danimarka'ya karşı ise iki gol atarak milli takımdaki gol sayısını 57 maçta 65'e çıkardı. Norveç şu anda UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Erling HaalandManchester CityUEFA Uluslar LigiNorveçPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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