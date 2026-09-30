Cristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı

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Cristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı

Marca ve OneFootball'un haberlerine göre, Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki Danimarka maçı öncesinde Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'daki antrenman kampından sansasyonel bir şekilde ayrıldı. Bu beklenmedik gelişme, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan ciddi bir tartışmanın ardından takım içinde büyük bir krize yol açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Tartışmanın kökeni, Portekiz'in 2-1 kazandığı Norveç maçına dayanıyor. Bu karşılaşmada yıldız forvet 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekletildi ve oyuna alınmadı. Maçın ardından tecrübeli futbolcu, öfkeli bir şekilde doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Teknik direktörün hatası ve gergin durum

Teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında durumu yumuşatmaya çalışarak maç sırasındaki hatasını açıkça kabul etti. Jesus'a göre, futbolcunun ısınma sürecinin yönetilmesinde bir hata yapıldı ve bu durum kaptanın haklı tepkisine neden oldu.

Jesus, Ronaldo ile ilk iki maçta oynamayacağına dair bir anlaşma olduğunu ancak maç sırasında onu gereksiz yere ısınmaya çağırmasının durumu gerdiğini itiraf etti. Buna rağmen teknik direktör, otoritesini koruyacağını ve hiçbir oyuncunun veya yöneticinin kararlarını değiştiremeyeceğini vurguladı.

Acil durum toplantısı ve son adım

Gerginliği gidermek amacıyla Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, hem teknik direktör hem de futbolcuyla acil bir görüşme gerçekleştirdi. Jesus, futbolcunun antrenmanı reddetmediğini iddia etse de, olay yerinden gelen bilgiler aksini işaret ediyordu.

Kriz görüşmelerine rağmen Cristiano Ronaldo, Parken Stadyumu'nu siyah bir araçla terk etti. Kaynaklara göre, özel jeti futbolcuyu Madrid'e götürmek üzere Danimarka'ya ulaştı.

Portekiz Milli Takımı artık efsanevi kaptanından yoksun bir şekilde Danimarka karşısına çıkacak. Bu erken ayrılışın Cristiano'nun görkemli uluslararası kariyerinin sonu olup olmayacağını önümüzdeki günler gösterecek.

Cristiano RonaldoPortekizJorge JesusUEFA Uluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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