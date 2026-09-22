Özbekistan U-23 çeyrek finalde Suudi Arabistan ile karşılaşacak

Asya Oyunları futbol turnuvasında heyecan dorukta. Turnuvanın D Grubu'ndaki son maçında Kore Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan milli takımları karşı karşıya geldi ve Koreli oyuncular 2-0'lık skorla galip gelerek grubu lider tamamladı. Bu sonucun ardından çeyrek final eşleşmeleri resmen netleşti: Grup aşamasını 3 maçta 3 galibiyetle %100'lük bir performansla tamamlayan Ravşan Haydarov yönetimindeki Özbekistan U-23 milli takımı, yarı final bileti için Suudi Arabistanile mücadele edecek. Kıtanın iki güçlü futbol ekolü arasındaki bu kritik çeyrek final karşılaşması, 25 Eylül günü Taşkent saatiyle 10:00'da Japonya'nın Mizuho Stadyumu'nda başlayacak. Bu maçın galibi, turnuva madalyaları için yarı finalde mücadelesini sürdürecek.

Peki, grup aşamasında rakiplerine geçit vermeyen Özbek futbolcular Suudi Arabistan'ın direncini kırabilecek mi? Ravşan Haydarov'un ekibinin yarı final yolundaki taktiksel kozu ne olacak ve Mizuho'daki zorlu maçtan kim galip ayrılacak?

«Kore'nin zaferi, Suudi engeli ve Mizuho'daki randevu»: Maç öncesi 5 önemli nokta

Çeyrek final öncesi öne çıkan önemli gerçekler ve bilgiler:

Kore'nin liderliği: Güney Kore, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup ederek D Grubu'nu 1. sırada tamamladı;

Özbekistan'ın rakibi belli oldu: Grupta 2. sırada yer alan Suudi Arabistan, çeyrek finalde Özbekistan U-23 takımının rakibi oldu;

Yarı final yolunda kritik sınav: Bu maçın galibi doğrudan Asya Oyunları yarı finaline yükselecek;

Maç saati ve stadyum: Karşılaşma 25 Eylül günü Taşkent saatiyle sabah 10:00'da Mizuho Arena'da oynanacak;

Temsilcilerimizde %100'lük seri: Özbekistan U-23, gruptaki 3 maçını da kazanarak play-off'lara yüksek moral ve formla ulaştı.

Asya Oyunları: Özbekistan U-23 — Suudi Arabistan U-23 çeyrek final detayları

Yaklaşan maçla ilgili organizasyonel ve istatistiksel verilerin karşılaştırması:

Göstergeler ve parametreler Özbekistan U-23 Suudi Arabistan U-23 Grup sonucu 3 maç, 3 galibiyet (%100 başarı, 9 puan) D Grubu 2. sıra (Kore'ye 0-2 kaybetti) Turnuva aşaması Asya Oyunları, çeyrek final (1/4 final) Asya Oyunları, çeyrek final (1/4 final) Maç tarihi ve saati 25 Eylül 2026, saat 10:00 (Taşkent saati) 25 Eylül 2026, saat 10:00 (Taşkent saati) Maçın oynanacağı yer Mizuho Stadyumu (Japonya) Mizuho Stadyumu (Japonya) Hedef Turnuva yarı finali ve madalya yolunda adım Turnuva yarı finali ve madalya yolunda adım Psikolojik durum Mutlak galibiyet serisi ve yüksek moral Son turdaki mağlubiyet sonrası toparlanma süreci

Futbol analizi: Ravşan Haydarov'un ekibi Suudi Arabistan'ı nasıl yenebilir?

Spor analistleri ve futbol uzmanlarının görüşleri:

Sabah saatlerine uyum: Maçın yerel saatle sabahın erken saatlerinde (Taşkent saatiyle 10:00) başlaması, oyuncuların günlük rutinlerini ve ısınma programlarını doğru planlamalarını gerektiriyor;

Suudi Arabistan'ın zayıf noktaları: Kore Cumhuriyeti maçı, Suudi Arabistan'ın kontra ataklara ve kanatlardan gelen hızlı baskılara karşı savunma zaafı yaşadığını gösterdi; Özbekistan'ın çevik kanat oyuncuları bu bölgeleri etkili kullanmalı;

Savunma disiplini ve soğukkanlılık: Play-off maçlarında tek bir hata tüm turnuvanın kaderini belirleyebilir; bu nedenle temsilcilerimizin grup aşamasındaki disiplinli savunmasını sürdürmesi şart;

Haydarov'un kupa maçlarındaki tecrübesi: Teknik direktör Ravşan Haydarov, tek maçlık play-off karşılaşmalarını taktiksel olarak planlama ve rakibe göre yedek kulübesini kullanma konusunda büyük bir tecrübeye sahip.

Özbekistan U-23 milli takımı için Mizuho'daki bu maç, Asya Oyunları'nda altın madalyaya giden yolda en büyük sınav olacak.

Sizce 25 Eylül'deki karşılaşmada Özbekistan U-23 milli takımı Suudi Arabistan'ı kaç kaç yener? Ravşan Haydarov'un öğrencileri bu turnuvada şampiyonluğa ulaşabilir mi? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımıza dair bu analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!