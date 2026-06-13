Elliot Anderson'ın önümüzdeki günlerde Manchester City oyuncusu olması bekleniyor

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte dev kulüpler arasındaki kıyasıya rekabet zirveye ulaştı. Özellikle Premier League şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Manchester City, kadrosunu daha da güçlendirmek adına dev bir hamle başlattı. Saygın spor yayınlarından biri olan Daily Mail Sport , "City"nin Nottingham Forest'ın yetenekli orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu bildirdi. Taraflar arasındaki anlaşmada beklenmedik bir pürüz çıkmazsa, bu transfer bu ay içinde resmen açıklanacak.

İngiliz futbolunun parlayan yeni yıldızının yakında Pep Guardiola yönetiminde yeteneklerini geliştirmesi bekleniyor ve bu haber City taraftarlarını sevince boğdu.

Marinakis onay verdi, transfer bedeli 120 milyon Euro!

Bir diğer ünlü kaynak olan Telegraph Football , iki İngiliz kulübü arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiğini duyurdu. En önemlisi, Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis, takımın kilit isimlerinden biri olan 23 yaşındaki oyuncunun satılmasına kesin olarak yeşil ışık yaktı.

Gelecek sözleşmenin mali detayları da akıllara durgunluk verecek düzeyde; transfer bedelinin yaklaşık 120 milyon Euro olması bekleniyor. Eğer bu anlaşma başarıyla sonuçlanırsa, bu yaz transfer döneminin en pahalı ve ses getiren transferlerinden biri olarak futbol tarihine geçecek.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla Elliot Anderson'ın geçen sezonki performansını ve Manchester City'ye transfer sürecinin detaylarını yakından inceleyebilirsiniz:

Oyuncunun yaşı ve pozisyonu Son sezon performansı (2025/26) Gol ve asist sayıları Tahmini transfer bedeli Sağlık kontrolüne izin veren kişi Yayınlanan kaynaklar 23 yaş, Orta saha 50 resmi maç (Tüm turnuvalarda) 4 gol

5 asist 120 milyon Euro Thomas Tuchel

(İngiltere Teknik Direktörü) Daily Mail Sport

Telegraph Football

Thomas Tuchel'den yeşil ışık ve sağlık kontrolü

İçeriden gelen bilgilere göre, Elliot Anderson bu hafta içinde yeni takımı için ilk sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Dikkat çekici olan nokta, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, milli takım kampındaki oyunculara bu tür önemli kulüp transfer süreçlerine katılmaları ve sağlık kontrollerinden geçmeleri için resmen izin vermiş olması. Bu durum transferin hızlanmasına yardımcı oluyor.

Uzman yorumu: Fiziksel olarak güçlü ve taktiksel açıdan mükemmel bir şekilde gelişmiş olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunda istikrarlı bir oyun sergileyerek İngiltere'nin en umut verici futbolcularından biri olarak kabul edildi. Saha görüşü ve hücum organizasyonlarındaki ustalığı, Enzo Maresca'nın Manchester City'deki taktiksel şemasına ideal bir şekilde uyum sağlıyor.

Elliot Anderson'ın Manchester'daki yeni adımlarını, City kadrosundaki rekabeti, Avrupa'daki diğer ses getiren transferleri ve spor dünyasından en sıcak gelişmeleri Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!