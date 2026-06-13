Elliot Anderson'ın önümüzdeki günlerde Manchester City oyuncusu olması bekleniyor

·92·Spor
Elliot Anderson'ın önümüzdeki günlerde Manchester City oyuncusu olması bekleniyor

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte dev kulüpler arasındaki kıyasıya rekabet zirveye ulaştı. Özellikle Premier League şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Manchester City, kadrosunu daha da güçlendirmek adına dev bir hamle başlattı. Saygın spor yayınlarından biri olan Daily Mail Sport , "City"nin Nottingham Forest'ın yetenekli orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu bildirdi. Taraflar arasındaki anlaşmada beklenmedik bir pürüz çıkmazsa, bu transfer bu ay içinde resmen açıklanacak.

İngiliz futbolunun parlayan yeni yıldızının yakında Pep Guardiola yönetiminde yeteneklerini geliştirmesi bekleniyor ve bu haber City taraftarlarını sevince boğdu.

Marinakis onay verdi, transfer bedeli 120 milyon Euro!

Bir diğer ünlü kaynak olan Telegraph Football , iki İngiliz kulübü arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiğini duyurdu. En önemlisi, Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis, takımın kilit isimlerinden biri olan 23 yaşındaki oyuncunun satılmasına kesin olarak yeşil ışık yaktı.

Gelecek sözleşmenin mali detayları da akıllara durgunluk verecek düzeyde; transfer bedelinin yaklaşık 120 milyon Euro olması bekleniyor. Eğer bu anlaşma başarıyla sonuçlanırsa, bu yaz transfer döneminin en pahalı ve ses getiren transferlerinden biri olarak futbol tarihine geçecek.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla Elliot Anderson'ın geçen sezonki performansını ve Manchester City'ye transfer sürecinin detaylarını yakından inceleyebilirsiniz:

Oyuncunun yaşı ve pozisyonu

Son sezon performansı (2025/26)

Gol ve asist sayıları

Tahmini transfer bedeli

Sağlık kontrolüne izin veren kişi

Yayınlanan kaynaklar

23 yaş, Orta saha

50 resmi maç (Tüm turnuvalarda)

4 gol


5 asist

120 milyon Euro

Thomas Tuchel


(İngiltere Teknik Direktörü)

Daily Mail Sport


Telegraph Football

Thomas Tuchel'den yeşil ışık ve sağlık kontrolü

İçeriden gelen bilgilere göre, Elliot Anderson bu hafta içinde yeni takımı için ilk sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Dikkat çekici olan nokta, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, milli takım kampındaki oyunculara bu tür önemli kulüp transfer süreçlerine katılmaları ve sağlık kontrollerinden geçmeleri için resmen izin vermiş olması. Bu durum transferin hızlanmasına yardımcı oluyor.

Uzman yorumu: Fiziksel olarak güçlü ve taktiksel açıdan mükemmel bir şekilde gelişmiş olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunda istikrarlı bir oyun sergileyerek İngiltere'nin en umut verici futbolcularından biri olarak kabul edildi. Saha görüşü ve hücum organizasyonlarındaki ustalığı, Enzo Maresca'nın Manchester City'deki taktiksel şemasına ideal bir şekilde uyum sağlıyor.

Elliot Anderson'ın Manchester'daki yeni adımlarını, City kadrosundaki rekabeti, Avrupa'daki diğer ses getiren transferleri ve spor dünyasından en sıcak gelişmeleri Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Elliot AndersonManchester CityNottingham ForestPep GuardiolaEvangelos Marinakis
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Steven Gerrard, Dünya Kupası'nı hangi takımın kazanacağını açıkladıSteven Gerrard, Dünya Kupası'nı hangi takımın kazanacağını açıkladıBugün, 15:09Abbosbek'in antrenörü Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası şansını değerlendirdiAbbosbek'in antrenörü Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası şansını değerlendirdiBugün, 14:30Wayne Rooney, Manchester United'ı Scott McTominay'i geri çağırmaya davet ettiWayne Rooney, Manchester United'ı Scott McTominay'i geri çağırmaya davet ettiBugün, 13:55Jose Fonte, Cristiano Ronaldo'nun neden Lionel Messi'den üstün olduğunu açıkladıJose Fonte, Cristiano Ronaldo'nun neden Lionel Messi'den üstün olduğunu açıkladıBugün, 13:35Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki ilk maça yetişebilecek mi?Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki ilk maça yetişebilecek mi?Bugün, 13:09Arsenal yıldızı Leah Williamson sakatlık sonrası İbiza'da tatil yapıyorArsenal yıldızı Leah Williamson sakatlık sonrası İbiza'da tatil yapıyorBugün, 12:56
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi