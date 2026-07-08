Dinamo, Gineli kanat oyuncusunu kadrosuna kattı

·31·Spor
Dinamo, Gineli kanat oyuncusunu kadrosuna kattı

Semerkant'ın Dinamo kulübü, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüp, yaz transfer döneminde Gineli orta saha oyuncusu Amadou Doumbouya ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Sözleşme sezon sonuna kadar imzalandı

Dinamo basın servisine göre, 23 yaşındaki futbolcu Semerkant kulübüne serbest oyuncu statüsünde katıldı.

Amadou Doumbouya ile 2026 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaz transfer döneminde Gineli orta saha oyuncusu Amadou Doumbouya'yı kadromuza kattığımızı duyuruyoruz" denildi.

Takıma Issık-Göl kampından sonra katılacak

Yeni futbolcu, takım Issık-Göl'den Semerkant'a döndükten sonra Dinamo kadrosuna dahil olacak.

Kulüp, sezonun ikinci yarısında sonuçları iyileştirmek için kadroyu güçlendirmeye büyük önem veriyor.

İsveç, Bulgaristan ve Kazakistan'da oynadı

Amadou Doumbouya kariyerine İsveç'in Djurgården kulübünde başladı.

2023-2024 yıllarında Bulgaristan'ın Botev Plovdiv takımında forma giydi. Son iki yıldır ise Kazakistan'ın önde gelen kulüplerinden Aktobe'nin başarısı için ter döktü.

Dinamo, yeni lejyonerinden çok şey bekliyor

Semerkant ekibi, Doumbouya'nın hücum hattında takıma ekstra hız ve rekabet getirmesini umuyor.

Kulüp basın servisi, "Amadou Doumbouya'nın performansıyla herkesin güvenini boşa çıkarmayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dinamo'nun bu yeni transferi, sezonun ikinci yarısı öncesinde takımın hedeflerinin ciddi olduğunu gösteriyor.

DinamoAmadou DoumbouyaSemerkantTransferFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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