Dünya Satranç Tacı için Mücadele: Satranç Eliti Neden Gukesh'e Karşı Sindarov'u Favori Görüyor?

2026 satranç dünyasının en çok beklenen ve önemli olayı olan, mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile meydan okuyan Javohir Sindarov arasındaki Dünya Satranç Tacı maçı giderek yaklaşıyor. Cenevre'de gerçekleşecek bu tarihi karşılaşma öncesinde dünyanın önde gelen büyükustaları, tanınmış uzmanları ve ünlü satranç blog yazarları tahminlerini paylaştı.

UzChess haberi ve rookreview.com analiz platformunun derlediği 18 etkili uzmanın sonuçlarına göre, ibre beklenmedik bir şekilde Özbekistan temsilcisinden yana:

10 uzman — Javohir Sindarov'u yaklaşan maçın ana favorisi olarak görüyor.

6 uzman — iki genç dâhinin şansını eşit (50/50) olarak değerlendirdi.

Sadece 2 kişi — Hintli mevcut şampiyon Gukesh'in galibiyetine inanç belirtti.

Carlsen Sindarov'u seçti, Nakamura ise Gukesh'in tarafında

Çok kez dünya satranç şampiyonu olan ve gezegenin bir numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen açıkça Sindarov'un başarısını beklediğini ifade etti. Norveçli yıldız, Özbek büyükustanın oyununu her açıdan daha mükemmel ve istikrarlı olarak nitelendirdi.

Dünya Tacı için iki kez mücadele eden Ian Nepomniachtchi şansları 65:35, Rusyalı güçlü büyükusta Vladislav Artemiev ise 60:40 oranıyla tam olarak Sindarov lehine değerlendirdi. Ayrıca büyükusta Aleksandr Shimanov Sindarov'un şansını hatta 100% olarak gösterirken, Luke McShane ve Andrey Esipenko da Javohir'i «net favori» olarak kabul etti.

Bunun aksine, ABD temsilcisi Hikaru Nakamura Gukesh'i mutlak favori (100%) olarak adlandırarak, mevcut şampiyonun zihinsel baskıyı yenebilmesi durumunda rakibine hiçbir şans bırakmayabileceğini vurguladı. Belarus temsilcisi Denis Lazavik de Gukesh'in tarafını tutan az sayıdaki uzmandan biri oldu.

Uzman görüşleri ve tahminlerinin tam tablosu:

Tarih Uzman Gukesh Sindarov 14.09.2026 Magnus Carlsen (Norveç) — Favori 10.09.2026 Maxime Vachier-Lagrave (Fransa) 50% 50% 08.09.2026 Ian Nepomniachtchi (FIDE) 35% 65% 27.08.2026 Vladislav Artemiev (FIDE) 40% 60% 10.08.2026 Jan-Krzysztof Duda (Polonya) — Favori 01.08.2026 Dina Belenkaya (FIDE) 20% 80% 01.08.2026 Mike Klein (ABD) 50% 50% 30.07.2026 Luke McShane (İngiltere) — Net favori 25.07.2026 Anish Giri (Hollanda) 50% 50% 22.07.2026 Hans Niemann (ABD) 50% 50% 17.07.2026 Aleksandr Shimanov (FIDE) 0% 100% 09.06.2026 Pravin Thipsay (Hindistan) 50% 50% 28.05.2026 Denis Lazavik (Belarus) Favori — 22.05.2026 Andrey Esipenko (FIDE) — Net favori 21.05.2026 Faustino Oro (Arjantin) — Favori 14.05.2026 Levi Rozman (GothamChess) (ABD) 45% 55% 01.05.2026 Vincent Keymer (Almanya) 50% 50% 16.04.2026 Hikaru Nakamura (ABD) 100% 0%

Tacı için mücadele ne zaman ve nerede olacak?

Gukesh Dommaraju ile Javohir Sindarov arasındaki FIDE Dünya Satranç Şampiyonası maçı 22 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek.

Regülasyona göre, ilk klasik parti 24 Kasım günü başlayacak. Satranç uzmanlarının çoğunun üstünlüğü vatandaşıma vermesi, maç öncesindeki ilgiyi ve heyecanı benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkardı.