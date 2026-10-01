Dünya Satranç Tacı için Mücadele: Satranç Eliti Neden Gukesh'e Karşı Sindarov'u Favori Görüyor?

·2·Spor
Dünya Satranç Tacı için Mücadele: Satranç Eliti Neden Gukesh'e Karşı Sindarov'u Favori Görüyor?

2026 satranç dünyasının en çok beklenen ve önemli olayı olan, mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile meydan okuyan Javohir Sindarov arasındaki Dünya Satranç Tacı maçı giderek yaklaşıyor. Cenevre'de gerçekleşecek bu tarihi karşılaşma öncesinde dünyanın önde gelen büyükustaları, tanınmış uzmanları ve ünlü satranç blog yazarları tahminlerini paylaştı.

UzChess haberi ve rookreview.com analiz platformunun derlediği 18 etkili uzmanın sonuçlarına göre, ibre beklenmedik bir şekilde Özbekistan temsilcisinden yana:

  • 10 uzman — Javohir Sindarov'u yaklaşan maçın ana favorisi olarak görüyor.

  • 6 uzman — iki genç dâhinin şansını eşit (50/50) olarak değerlendirdi.

  • Sadece 2 kişi — Hintli mevcut şampiyon Gukesh'in galibiyetine inanç belirtti.

Carlsen Sindarov'u seçti, Nakamura ise Gukesh'in tarafında

Çok kez dünya satranç şampiyonu olan ve gezegenin bir numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen açıkça Sindarov'un başarısını beklediğini ifade etti. Norveçli yıldız, Özbek büyükustanın oyununu her açıdan daha mükemmel ve istikrarlı olarak nitelendirdi.

Dünya Tacı için iki kez mücadele eden Ian Nepomniachtchi şansları 65:35, Rusyalı güçlü büyükusta Vladislav Artemiev ise 60:40 oranıyla tam olarak Sindarov lehine değerlendirdi. Ayrıca büyükusta Aleksandr Shimanov Sindarov'un şansını hatta 100% olarak gösterirken, Luke McShane ve Andrey Esipenko da Javohir'i «net favori» olarak kabul etti.

Bunun aksine, ABD temsilcisi Hikaru Nakamura Gukesh'i mutlak favori (100%) olarak adlandırarak, mevcut şampiyonun zihinsel baskıyı yenebilmesi durumunda rakibine hiçbir şans bırakmayabileceğini vurguladı. Belarus temsilcisi Denis Lazavik de Gukesh'in tarafını tutan az sayıdaki uzmandan biri oldu.

Uzman görüşleri ve tahminlerinin tam tablosu:

Tarih

Uzman

Gukesh

Sindarov

14.09.2026

Magnus Carlsen (Norveç)

Favori

10.09.2026

Maxime Vachier-Lagrave (Fransa)

50%

50%

08.09.2026

Ian Nepomniachtchi (FIDE)

35%

65%

27.08.2026

Vladislav Artemiev (FIDE)

40%

60%

10.08.2026

Jan-Krzysztof Duda (Polonya)

Favori

01.08.2026

Dina Belenkaya (FIDE)

20%

80%

01.08.2026

Mike Klein (ABD)

50%

50%

30.07.2026

Luke McShane (İngiltere)

Net favori

25.07.2026

Anish Giri (Hollanda)

50%

50%

22.07.2026

Hans Niemann (ABD)

50%

50%

17.07.2026

Aleksandr Shimanov (FIDE)

0%

100%

09.06.2026

Pravin Thipsay (Hindistan)

50%

50%

28.05.2026

Denis Lazavik (Belarus)

Favori

22.05.2026

Andrey Esipenko (FIDE)

Net favori

21.05.2026

Faustino Oro (Arjantin)

Favori

14.05.2026

Levi Rozman (GothamChess) (ABD)

45%

55%

01.05.2026

Vincent Keymer (Almanya)

50%

50%

16.04.2026

Hikaru Nakamura (ABD)

100%

0%

Tacı için mücadele ne zaman ve nerede olacak?

Gukesh Dommaraju ile Javohir Sindarov arasındaki FIDE Dünya Satranç Şampiyonası maçı 22 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek.

Regülasyona göre, ilk klasik parti 24 Kasım günü başlayacak. Satranç uzmanlarının çoğunun üstünlüğü vatandaşıma vermesi, maç öncesindeki ilgiyi ve heyecanı benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkardı.

Gukesh DommarajuJavohir SindarovDünya Satranç TacıFIDESatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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