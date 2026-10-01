Dünya Satranç Tacı için Mücadele: Satranç Eliti Neden Gukesh'e Karşı Sindarov'u Favori Görüyor?
2026 satranç dünyasının en çok beklenen ve önemli olayı olan, mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile meydan okuyan Javohir Sindarov arasındaki Dünya Satranç Tacı maçı giderek yaklaşıyor. Cenevre'de gerçekleşecek bu tarihi karşılaşma öncesinde dünyanın önde gelen büyükustaları, tanınmış uzmanları ve ünlü satranç blog yazarları tahminlerini paylaştı.
UzChess haberi ve rookreview.com analiz platformunun derlediği 18 etkili uzmanın sonuçlarına göre, ibre beklenmedik bir şekilde Özbekistan temsilcisinden yana:
10 uzman — Javohir Sindarov'u yaklaşan maçın ana favorisi olarak görüyor.
6 uzman — iki genç dâhinin şansını eşit (50/50) olarak değerlendirdi.
Sadece 2 kişi — Hintli mevcut şampiyon Gukesh'in galibiyetine inanç belirtti.
Carlsen Sindarov'u seçti, Nakamura ise Gukesh'in tarafında
Çok kez dünya satranç şampiyonu olan ve gezegenin bir numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen açıkça Sindarov'un başarısını beklediğini ifade etti. Norveçli yıldız, Özbek büyükustanın oyununu her açıdan daha mükemmel ve istikrarlı olarak nitelendirdi.
Dünya Tacı için iki kez mücadele eden Ian Nepomniachtchi şansları 65:35, Rusyalı güçlü büyükusta Vladislav Artemiev ise 60:40 oranıyla tam olarak Sindarov lehine değerlendirdi. Ayrıca büyükusta Aleksandr Shimanov Sindarov'un şansını hatta 100% olarak gösterirken, Luke McShane ve Andrey Esipenko da Javohir'i «net favori» olarak kabul etti.
Bunun aksine, ABD temsilcisi Hikaru Nakamura Gukesh'i mutlak favori (100%) olarak adlandırarak, mevcut şampiyonun zihinsel baskıyı yenebilmesi durumunda rakibine hiçbir şans bırakmayabileceğini vurguladı. Belarus temsilcisi Denis Lazavik de Gukesh'in tarafını tutan az sayıdaki uzmandan biri oldu.
Uzman görüşleri ve tahminlerinin tam tablosu:
Tarih
Uzman
Gukesh
Sindarov
14.09.2026
Magnus Carlsen (Norveç)
—
Favori
10.09.2026
Maxime Vachier-Lagrave (Fransa)
50%
50%
08.09.2026
Ian Nepomniachtchi (FIDE)
35%
65%
27.08.2026
Vladislav Artemiev (FIDE)
40%
60%
10.08.2026
Jan-Krzysztof Duda (Polonya)
—
Favori
01.08.2026
Dina Belenkaya (FIDE)
20%
80%
01.08.2026
Mike Klein (ABD)
50%
50%
30.07.2026
Luke McShane (İngiltere)
—
Net favori
25.07.2026
Anish Giri (Hollanda)
50%
50%
22.07.2026
Hans Niemann (ABD)
50%
50%
17.07.2026
Aleksandr Shimanov (FIDE)
0%
100%
09.06.2026
Pravin Thipsay (Hindistan)
50%
50%
28.05.2026
Denis Lazavik (Belarus)
Favori
—
22.05.2026
Andrey Esipenko (FIDE)
—
Net favori
21.05.2026
Faustino Oro (Arjantin)
—
Favori
14.05.2026
Levi Rozman (GothamChess) (ABD)
45%
55%
01.05.2026
Vincent Keymer (Almanya)
50%
50%
16.04.2026
Hikaru Nakamura (ABD)
100%
0%
Tacı için mücadele ne zaman ve nerede olacak?
Gukesh Dommaraju ile Javohir Sindarov arasındaki FIDE Dünya Satranç Şampiyonası maçı 22 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek.
Regülasyona göre, ilk klasik parti 24 Kasım günü başlayacak. Satranç uzmanlarının çoğunun üstünlüğü vatandaşıma vermesi, maç öncesindeki ilgiyi ve heyecanı benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkardı.
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