“Kırgınlığın asıl kökeni belli”: Jesus, Ronaldo'nun tepkisinin nedenini açıkladı

·10·Spor
“Kırgınlığın asıl kökeni belli”: Jesus, Ronaldo'nun tepkisinin nedenini açıkladı

Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Norveç ile oynanan maçın (2:1) ardından Cristiano Ronaldo etrafında oluşan gergin durumu ve federasyon başkanının katıldığı toplantının detaylarını nihayet tam olarak aydınlattı.

Bu basın toplantısından kısa bir süre sonra, 41 yaşındaki kaptan milli takım kampını acilen terk etti.

“30 dakika ısınma ve sonra oyuna girmemek”: Kırgınlığın asıl kökeni

Jesus, golcünün tepkisinin maç sırasındaki taktiksel bir karardan kaynaklandığını belirtti. Teknik direktör, ona dünya futbolunun efsanelerinin bile kuralların üzerinde olmadığını hatırlattı:

“Krish'e önümüzdeki iki maçta, Norveç ve Danimarka karşılaşmalarında oynamayacağını söylemiştim. Maç sırasında ihtiyaç duyulabilir diye onu ısınmaya gönderdim. Sonra ise oyuna almadım.

20 veya 30 dakika boyunca ısınma hareketleri yapıp ardından oyuna girmeyen hiçbir futbolcu bundan memnun olmaz. Özellikle de Krish. Pele veya Maradona olsa bile. 30 dakika ısınma ve sonra yedek kulübesinde kalmak mı? Kurallar böyle. Herkesin hakkı eşit ve onu oyuna almamaya karar verdim.”

Federasyon başkanının müdahalesi ve perde arkasındaki görüşme

Basında Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın kampa gelişiyle ilgili çıkan haberlere teknik direktör şu yanıtı verdi:

  • Zorunlu tartışma: Uzman, aslında olmayan bir yerden sorun yaratıldığını belirterek, Ronaldo'ya: “Krish, Portekiz'de bu konu çok konuşuluyor, bu yüzden bu meseleyi tartışmak zorunda kalıyoruz ama neler olduğunu anlamıyorum” dediğini açıkladı.

  • Ronaldo'nun önceki sözleri: Teknik direktör, golcünün verdiği sözü tutmadığına işaret etti: “Tartıştığımız şey, basın toplantısında söyledikleriydi. Şöyle demişti: 'Ben buraya kararı sizin vermeniz için geldim. Oynamamı isterseniz oynarım. Yedek kulübesinde oturmamı isterseniz otururum.'”

  • Başkanın rolü: Başkanın milli takım kampına gelmesinin doğal bir durum olduğu, kamuoyundaki gürültü üzerine durumu anlamaya geldiği ve akşam yemeğinden hemen sonra meselenin kapandığı vurgulandı.

“Hiçbir futbolcu ve hiçbir başkan kararımı değiştiremez”

Gazetecilerin, teknik direktörün Ronaldo'ya 30 dakikalık oyun süresi sözü verip vermediğiyle ilgili sorusuna Jorge Jesus kesin ve tavizsiz bir yanıt verdi:

“İstediğim her şeyi vaat edebilirim. Ben teknik direktörüm. Futbolcuya oynamayacağını söyledim: 'Seni yedek bırakacağım. Eğer son 30 dakikada sana ihtiyaç duyulursa oyuna girersin. İhtiyaç duyulmazsa girmezsin.'

Hiçbir futbolcu kararımı değiştirmeye zorlayamaz. Ne o, ne de futboldaki başka biri. Hiçbir başkan da. Asla, hiçbir koşulda!”

Teknik direktörün bu sert çıkışı ve acımasız açıklamalarının ardından, Cristiano Ronaldo milli takım kampını tamamen terk ederek geri dönmeme kararı aldı.

Jorge JesusCristiano RonaldoPortekiz Futbol FederasyonuNorveçMilli Takım
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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