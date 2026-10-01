Çin pazarında iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin satışları keskin bir şekilde arttı

Yılın 38. haftasının sonuçlarına göre, Çin akıllı telefon pazarında Apple ürünleri yeniden liderliği ele geçirdi. ixbt.com verilerine göre, bu dönemde Amerikalı teknoloji devinin dört cihazı, ülkedeki en çok satan yedi model arasına girdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Çin'de en popüler akıllı telefon olarak iPhone 18 Pro Max birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada ise onun daha küçük versiyonu olan iPhone 18 Pro bulunuyor. Bu göstergeler, yeni amiral gemisi serisine olan talebin beklenenden daha yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Önceki nesil cihazlar da yüksek talep görmeye devam ediyor

Sıralama sonuçları, yeni nesil modellerin piyasaya sürülmesinin geçen yıl tanıtılan cihazların satışlarını olumsuz etkilemediğini gösterdi. Özellikle, üçüncü sırada iPhone 17 Pro Max yer alırken, standart iPhone 17 modeli dördüncü sıraya yerleşti.

Uzmanlar, yeni amiral gemilerinin tanıtılmasına rağmen iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 modellerinin tüketiciler arasındaki popülaritesini kaybetmemesinin dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bu durum, kullanıcıların Apple ekosistemindeki önceki nesil cihazlara olan güveninin yüksek olduğunu gösteriyor.

Çin pazarındaki genel rekabet ortamı

Çin pazarında en çok satan ilk on listesine yerel markalar da başarılı bir şekilde giriş yaptı. Sıralamada şu cihazlar yer alıyor:

Huawei Enjoy 90 Pro Max

Honor Play 60A

iPhone 17 Pro

Honor X80 Pro Max

Huawei Pura X View

Huawei nova 16

Genel olarak Apple, ilk on sıranın dördünü elinde tutuyor ve bunların ikisi en yeni nesile ait. Geri kalan yerler ise Çin'in önde gelen üreticileri Huawei ve Honor markaları arasında paylaşıldı.

Bu satış sonuçları, Çin pazarının küresel teknoloji trendlerine nasıl tepki verdiğini ve Apple markasının bu bölgedeki yerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.