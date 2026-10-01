iPhone 18 Pro ve Pro Max hoparlörlerinde yeni bir kusur tespit edildi

·5·Teknoloji
iPhone 18 Pro ve Pro Max hoparlörlerinde yeni bir kusur tespit edildi

Apple'ın en yeni amiral gemisi modelleri olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max sahipleri yeni bir teknik sorunla karşı karşıya. ixbt.com'un haberine göre kullanıcılar, cihazın hoparlörlerinden gelen alışılmadık seslerden; cızırtı, çınlama ve rastgele tıkırtılardan şikayet ediyor. Bu durum günlük kullanımda bir dizi rahatsızlığa yol açarak önemli görüşmeler ve multimedya içeriklerinin tüketimi sırasında engel teşkil ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların ve mağdurların gözlemlerine göre, bu arıza esas olarak ana müzik hoparlöründe değil, görüşme sırasında kullanılan üst kısımdaki ahize hoparlöründe belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Sorunun karakteri değişkenlik gösteriyor; bazı kullanıcılar garip sesleri neredeyse kesintisiz duyduklarını belirtirken, diğerleri bu kusuru sadece belirli işlemler sırasında fark ediyor.

Arızanın ortaya çıkma koşulları

Kullanıcıların sosyal ağlardaki ve forumlardaki paylaşımlarına dayanarak, cızırtı sesleri aşağıdaki durumlarda net bir şekilde hissediliyor:

  • uygulamalar başlatıldığında ve web sayfaları kaydırıldığında;
  • bildirimler geldiğinde veya klavye açıldığında;
  • mobil ağ üzerinden yapılan görüşmeler sırasında;
  • uçak modu açılıp kapatıldığında veya ekran parlaklığı aniden değiştirildiğinde.
Bu durumların ortak özelliği, düzenli olarak tekrarlanmaları, akıllı telefonun tam verimle kullanılmasını kısıtlamaları ve müşterilerde haklı bir hoşnutsuzluğa yol açmalarıdır.

Yazılım güncellemeleri yardımcı olmuyor

Mevcut durumu düzeltmek amacıyla Apple, daha önce Face ID hatası nedeniyle oluşan yeniden başlatma sorununu çözmek için iOS 27.0.1 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak birçok kullanıcı, bu yazılım paketinin hoparlörlerdeki cızırtı sorununu çözmediğini belirtiyor.

Bazı müşteriler kusurlu cihazı garanti kapsamında değiştirmek için resmi servis merkezlerine teslim etti. Ne yazık ki, yerine verilen yeni akıllı telefonlarda da aynı ses sorununun devam ettiği tespit edildi. Bu durum, sorunun kapsamının beklenenden daha geniş olabileceğini gösteriyor.

Gelecekteki önlemler ve belirsizlik

Şu an itibarıyla Apple, bu arızanın varlığını henüz resmi olarak kabul etmedi. Sorunun kökeni hala gizemini koruyor; yazılımsal bir hatadan mı yoksa donanımsal bir kusurdan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Eğer sorun yazılımsal ise, bir sonraki iOS güncellemesi ile düzeltilmesi mümkün olabilir. Ancak sorun donanımsal ise, bu durum daha ciddi önlemler ve olası servis kampanyaları gerektirebilir. Kullanıcılar ise resmi bir açıklama bekliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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