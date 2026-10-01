Avustralya'da bir kadın başka bir hasta ile karıştırılarak yanlış ameliyat edildi

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 69 yaşındaki bir kadının hastanede başka bir hasta ile karıştırılarak kendisine planlanmayan bir cerrahi müdahale yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Debra Buchanan, 23 Ocak 2026 tarihinde Melbourne'ün batısındaki Joan Kirner Women's and Children's Hospital'a küçük bir cerrahi işlem için gitti. Amacı, pelvik bölgesindeki kanserli bir deri lezyonunu aldırmaktı.

Ancak avukatının belirttiğine göre, Buchanan ameliyattan uyandığında kendisine planlanan işlemin değil, başka bir hasta için öngörülen cerrahi müdahalenin yapıldığını öğrendi. Sonuç olarak vücudunda kalıcı bir yara izi kaldığı belirtiliyor.

Kadının ameliyattan sonra aslında alınması gereken kanserli lezyonun yerinde durduğunu öğrendiği ortaya çıktı. Daha sonra, başlangıçta planlanan işlemi yaptırmak için tekrar ameliyata girmek zorunda kaldı.

Buchanan'ın avukatı Errin Monsalve Fir, olayın hasta güvenliğini sağlamaya yönelik bir dizi kontrol önleminin çalışmadığını veya uygulanmadığını gösterebileceğini söyledi. Müvekkilinin uğradığı zarar için tazminat talep ettiğini ifade etti.

Victoria eyalet hükümeti, olayın Safer Care Victoria tarafından incelendiğini doğruladı. Western Health ise hasta gizliliği nedeniyle özel bir vaka hakkında yorum yapamayacağını, ancak soruşturma sürecinde açık ve şeffaf bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti.

Olayla ilgili nihai soruşturma sonuçları henüz açıklanmadı.